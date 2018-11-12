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Fib_SR - индикатор для MetaTrader 5
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автор:
Eli hayun
Индикатор отображает зоны возможных сопротивлений и поддержек в виде цветных прямоугольников.
//+----------------------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+----------------------------------------------+ input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_D1; //Таймфрейм индикатора для расчета индикатора input uint NumberofBar=1; //Номер бара для расчета индикатора input double Ratio1 = 0.618; //первое соотношение input double Ratio2 = 1.382; //второе соотношение input color Color_Res2 = clrLime; //цвет второй зоны сопротивления input color Color_Res1 = clrGreen; //цвет первой зоны сопротивления input color Color_Sup1 = clrRed; //цвет первой зоны поддержки input color Color_Sup2 = clrMagenta; //цвет второй зоны поддержки input uint RightTail=60; //выступ прямоугольников за нулевой бар вправо в минутах input uint LeftTail=60; //выступ прямоугольников за стартовый бар влево в минутах
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 30.01.2008.
Рис.1. Индикатор Fib_SR
SpearmanRankCorrelation_Histogram_Alerts
Индикатор SpearmanRankCorrelation_Histogram с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения при возникновении торговых сигналовSignalTable_Sar_MFI_TEMA
Индикатор, который показывает сигналы на покупку и продажу с трёх (iSAR, iMFI и iTEMA) индикаторов, расположенных на девяти таймфреймах с полными настройками
Fib_SR_6
Индикатор Fib_SR с двумя дополнительными зонами поддержки и сопротивления.jMaster RSI
Советник работает по пользовательскому индикатору RSI Custom Smoothing.