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Индикаторы

Fib_SR - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2104
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Обновлен:
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автор:

Eli hayun

Индикатор отображает зоны возможных сопротивлений и поддержек в виде цветных прямоугольников.

//+----------------------------------------------+
//| Входные параметры индикатора                 |
//+----------------------------------------------+
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_D1;  //Таймфрейм индикатора для расчета индикатора
input uint   NumberofBar=1;                 //Номер бара для расчета индикатора
input double Ratio1 = 0.618;                //первое соотношение
input double Ratio2 = 1.382;                //второе соотношение
input color  Color_Res2 = clrLime;          //цвет второй зоны сопротивления
input color  Color_Res1 = clrGreen;         //цвет первой зоны сопротивления
input color  Color_Sup1 = clrRed;           //цвет первой зоны поддержки
input color  Color_Sup2 = clrMagenta;       //цвет второй зоны поддержки
input uint   RightTail=60;                  //выступ прямоугольников за нулевой бар вправо в минутах
input uint   LeftTail=60;                   //выступ прямоугольников за стартовый бар влево в минутах

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 30.01.2008.

Рис.1. Индикатор Fib_SR

Рис.1. Индикатор Fib_SR

SpearmanRankCorrelation_Histogram_Alerts SpearmanRankCorrelation_Histogram_Alerts

Индикатор SpearmanRankCorrelation_Histogram с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения при возникновении торговых сигналов

SignalTable_Sar_MFI_TEMA SignalTable_Sar_MFI_TEMA

Индикатор, который показывает сигналы на покупку и продажу с трёх (iSAR, iMFI и iTEMA) индикаторов, расположенных на девяти таймфреймах с полными настройками

Fib_SR_6 Fib_SR_6

Индикатор Fib_SR с двумя дополнительными зонами поддержки и сопротивления.

jMaster RSI jMaster RSI

Советник работает по пользовательскому индикатору RSI Custom Smoothing.