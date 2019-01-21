jMaster RSI

指标以彩色矩形的形式显示可能的阻力和支撑区域

Fib_SR 指标有两个额外的支撑和阻力区域。

该策略基于计算两个时间帧的两个指标：D1 时间帧上的 iAO（动量振荡器，AO）和 H1 时间帧上的 iStochastic（随即振荡器，Stoh）。

两个相同的交易系统（用于多头和空头交易）均基于 ColorMETRO 指标，可以在单个 EA 内以不同方式配置，并且能够根据先前交易结果更改即将到来的交易量