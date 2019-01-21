请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
jMaster RSI - MetaTrader 5EA
- 发布者:
-
Vladimir Karputov
- 显示:
- 3414
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路 jirimac
mq5 代码作者 - barabashkakvn
基于自定义平滑 RSI 指标的智能交易系统。 在生成信号之前计算回归。
EA 可以应用以下三种尾随类型之一：
- ... by Pips Mode - 常规尾随停止
- ... by Highest/Lowest of Range of Bars - 止损计算为 N 根柱线内所有价格的最高/最低值
- ... by High/Low of Bar x - 止损计算为第 N 根柱线的最高/最低价格
同样，您可以选择三种止损和止盈选项：
- ... by Pips Mode - 常规止损和止盈
- ... by Highest/Lowest of Range of Bars - 止损和止盈计算为 N 根柱线中所有价格的最高/最低值
- ... by High/Low of Bar x - 止损和止盈计算为第 N 根柱线的最高/最低价格
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23199
日交易 PAMXA
该策略基于计算两个时间帧的两个指标：D1 时间帧上的 iAO（动量振荡器，AO）和 H1 时间帧上的 iStochastic（随即振荡器，Stoh）。Exp_ColorMETRO_MMRec_Duplex
两个相同的交易系统（用于多头和空头交易）均基于 ColorMETRO 指标，可以在单个 EA 内以不同方式配置，并且能够根据先前交易结果更改即将到来的交易量