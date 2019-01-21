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EA

jMaster RSI - MetaTrader 5EA

jirimac | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
发布者:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 产品 1 信号 24 文章 1882 代码 353 主题 29246 评论
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已发布:
jMaster RSI.mq5 (105.85 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
RSI Custom Smoothing.mq5 (10.41 KB) 预览
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思路 jirimac

mq5 代码作者 - barabashkakvn

基于自定义平滑 RSI 指标的智能交易系统。 在生成信号之前计算回归。

jMaster RSI

EA 可以应用以下三种尾随类型之一：

  • ... by Pips Mode - 常规尾随停止
  • ... by Highest/Lowest of Range of Bars - 止损计算为 N 根柱线内所有价格的最高/最低值
  • ... by High/Low of Bar x - 止损计算为第 N 根柱线的最高/最低价格

同样，您可以选择三种止损和止盈选项：

  • ... by Pips Mode - 常规止损和止盈
  • ... by Highest/Lowest of Range of Bars - 止损和止盈计算为 N 根柱线中所有价格的最高/最低值
  • ... by High/Low of Bar x - 止损和止盈计算为第 N 根柱线的最高/最低价格


由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23199

Fib_SR_6 Fib_SR_6

Fib_SR 指标有两个额外的支撑和阻力区域。

Fib_SR Fib_SR

指标以彩色矩形的形式显示可能的阻力和支撑区域

日交易 PAMXA 日交易 PAMXA

该策略基于计算两个时间帧的两个指标：D1 时间帧上的 iAO（动量振荡器，AO）和 H1 时间帧上的 iStochastic（随即振荡器，Stoh）。

Exp_ColorMETRO_MMRec_Duplex Exp_ColorMETRO_MMRec_Duplex

两个相同的交易系统（用于多头和空头交易）均基于 ColorMETRO 指标，可以在单个 EA 内以不同方式配置，并且能够根据先前交易结果更改即将到来的交易量