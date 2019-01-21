作者:

Eli hayun

指标以彩色矩形的形式显示可能的阻力和支撑区域。

input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe= PERIOD_D1 ; input uint NumberofBar= 1 ; input double Ratio1 = 0.618 ; input double Ratio2 = 1.382 ; input color Color_Res2 = clrLime ; input color Color_Res1 = clrGreen ; input color Color_Sup1 = clrRed ; input color Color_Sup2 = clrMagenta ; input uint RightTail= 60 ; input uint LeftTail= 60 ;

该指标首先以 MQL4 实现，并于 2008 年 1 月 30 日在 mql4.com 的 代码库 中发布。





图例1. Fib_SR 指标