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作者:
Eli hayun
指标以彩色矩形的形式显示可能的阻力和支撑区域。
//+----------------------------------------------+ //| 指标输入参数 | //+----------------------------------------------+ input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_D1; //用于计算的指标时间帧 input uint NumberofBar=1; //指标计算的柱线数量 input double Ratio1 = 0.618; //第一个比率 input double Ratio2 = 1.382; //第二个比率 input color Color_Res2 = clrLime; //第二阻力区的颜色 input color Color_Res1 = clrGreen; //第一阻力区的颜色 input color Color_Sup1 = clrRed; //第一支撑区的颜色 input color Color_Sup2 = clrMagenta; //第二支撑区的颜色 input uint RightTail=60; //零号柱线右侧矩形投影，以分钟为单位 input uint LeftTail=60; //零号柱线左侧矩形投影，以分钟为单位
该指标首先以 MQL4 实现，并于 2008 年 1 月 30 日在 mql4.com 的 代码库 中发布。
图例1. Fib_SR 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23195
SpearmanRankCorrelation_Histogram_Alerts
SpearmanRankCorrelation_Histogram 指标能够在交易信号出现时发送警报，电子邮件和推送通知SignalTable_Sar_MFI_TEMA
该指标显示三个指标（iSAR，iMFI 和 iTEMA）在九个时间帧上的买入和卖出信号，具有完整设置
Fib_SR_6
Fib_SR 指标有两个额外的支撑和阻力区域。jMaster RSI
基于自定义平滑 RSI 指标的智能交易系统。