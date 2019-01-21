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指标

Fib_SR - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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Fib_SR.mq5 (15.49 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
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作者:

Eli hayun

指标以彩色矩形的形式显示可能的阻力和支撑区域。

//+----------------------------------------------+
//| 指标输入参数                                   |
//+----------------------------------------------+
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_D1;  //用于计算的指标时间帧
input uint   NumberofBar=1;                 //指标计算的柱线数量
input double Ratio1 = 0.618;                //第一个比率
input double Ratio2 = 1.382;                //第二个比率
input color  Color_Res2 = clrLime;          //第二阻力区的颜色
input color  Color_Res1 = clrGreen;         //第一阻力区的颜色
input color  Color_Sup1 = clrRed;           //第一支撑区的颜色
input color  Color_Sup2 = clrMagenta;       //第二支撑区的颜色
input uint   RightTail=60;                  //零号柱线右侧矩形投影，以分钟为单位
input uint   LeftTail=60;                   //零号柱线左侧矩形投影，以分钟为单位

该指标首先以 MQL4 实现，并于 2008 年 1 月 30 日在 mql4.com 的 代码库 中发布。

图例1. Fib_SR 指标

图例1. Fib_SR 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23195

SpearmanRankCorrelation_Histogram_Alerts SpearmanRankCorrelation_Histogram_Alerts

SpearmanRankCorrelation_Histogram 指标能够在交易信号出现时发送警报，电子邮件和推送通知

SignalTable_Sar_MFI_TEMA SignalTable_Sar_MFI_TEMA

该指标显示三个指标（iSAR，iMFI 和 iTEMA）在九个时间帧上的买入和卖出信号，具有完整设置

Fib_SR_6 Fib_SR_6

Fib_SR 指标有两个额外的支撑和阻力区域。

jMaster RSI jMaster RSI

基于自定义平滑 RSI 指标的智能交易系统。