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Индикаторы

SignalTable_Sar_MFI_TEMA - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2178
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор:

Antonuk Oleg

Индикатор, который показывает сигналы на покупку и продажу с трёх (iSAR, iMFI и iTEMA) индикаторов, расположенных на девяти таймфреймах с полными настройками.

//+----------------------------------------------+
//| Входные параметры индикатора                 |
//+----------------------------------------------+
input string Symbol_="";                              // финансовый актив
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame1=PERIOD_M1;           // Период графика 1
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame2=PERIOD_M5;           // Период графика 2
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame3=PERIOD_M15;          // Период графика 3
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame4=PERIOD_M30;          // Период графика 4
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame5=PERIOD_H1;           // Период графика 5
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame6=PERIOD_H4;           // Период графика 6
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame7=PERIOD_D1;           // Период графика 7
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame8=PERIOD_W1;           // Период графика 8
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame9=PERIOD_MN1;          // Период графика 9

sinput string info1="<<<==============  Параметры iSAR ===============>>>";
//--- параметры iSAR
input double SARStep=0.02;                            // Шаг iSAR
input double SARMaximum=0.2;                          // Максимум iSAR
input uint SARNumberofBar=0;                          // Номер бара для получения сигнала iSAR
sinput string info2="<<<============  Параметры Мувингов =============>>>";
//---- Параметры мувингов
input uint   FastTEMA=13;                             // быстрый TEMA
input uint   SlowTEMA=24;                             // медленый TEMA
input ENUM_APPLIED_PRICE TEMAPrice=PRICE_CLOSE;       // цена TEMA
input uint TEMANumberofBar=0;                         // Номер бара для получения сигнала Мувингов
sinput string info3="<<<==============  Параметры iMFI ===============>>>";
//---- Параметры MFI
input int   MFIPeriod=14;
input ENUM_APPLIED_VOLUME MFIVolumeType=VOLUME_TICK;  // объём iMFI
input uint MFIHighLevel=60;                           // уровень перезакупа iMFI
input uint MFILowLevel=40;                            // уровень перепроданности iMFI
input bool MFIInvert=true;                            // инвертирование сигналов iMFI
input uint MFINumberofBar=0;                          // Номер бара для получения сигнала MFI

sinput string info4="<<< === Параметры визуального отображения индикатора === >>>";
//---- Параметры визуального отображения индикаторов
input color  TextColor=clrBlueViolet;                 // цвет текста
input color  UpColor=clrDarkTurquoise;                // цвет растущего тренда
input color  MdColor=clrSlateBlue;                    // цвет отсутствия тренда
input color  DnColor=clrTomato;                       // цвет падающего тренда
input int    FontSize=13;                             // размер шрифта
input type_font FontType=Font14;                      // тип шрифта
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_LEFT_LOWER; // угол расположения
input uint Y_=20;                                     // расположение по вертикали
input uint X_=5;                                      // расположение по горизонтали
input string LableSirname="SignalTable_Sar_MFI_TEMA 1";

Индикатор использует класс библиотеки GetFontName.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include).


Рис.1 Индикатор SignalTable_Sar_MFI_TEMA

Рис.1 Индикатор SignalTable_Sar_MFI_TEMA

XFisher_org_v1_Vol_Supr_HTF XFisher_org_v1_Vol_Supr_HTF

Индикатор XFisher_org_v1_Vol с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

XFisher_org_v1_Vol_Supr XFisher_org_v1_Vol_Supr

Осциллятор XFisher_org_v1_Vol с дополнительной индикацией цветными квадратами по нулевому уровню моментов, когда происходит заход в зоны перекупленности и перепроданности с совпадением направления тренда

SpearmanRankCorrelation_Histogram_Alerts SpearmanRankCorrelation_Histogram_Alerts

Индикатор SpearmanRankCorrelation_Histogram с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения при возникновении торговых сигналов

Fib_SR Fib_SR

Индикатор отображает зоны возможных сопротивлений и поддержек в виде цветных прямоугольников