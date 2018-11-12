Реальный автор:

Antonuk Oleg

Индикатор, который показывает сигналы на покупку и продажу с трёх (iSAR, iMFI и iTEMA) индикаторов, расположенных на девяти таймфреймах с полными настройками.

input string Symbol_= "" ; input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame1= PERIOD_M1 ; input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame2= PERIOD_M5 ; input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame3= PERIOD_M15 ; input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame4= PERIOD_M30 ; input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame5= PERIOD_H1 ; input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame6= PERIOD_H4 ; input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame7= PERIOD_D1 ; input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame8= PERIOD_W1 ; input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame9= PERIOD_MN1 ; sinput string info1= "<<<============== Параметры iSAR ===============>>>" ; input double SARStep= 0.02 ; input double SARMaximum= 0.2 ; input uint SARNumberofBar= 0 ; sinput string info2= "<<<============ Параметры Мувингов =============>>>" ; input uint FastTEMA= 13 ; input uint SlowTEMA= 24 ; input ENUM_APPLIED_PRICE TEMAPrice= PRICE_CLOSE ; input uint TEMANumberofBar= 0 ; sinput string info3= "<<<============== Параметры iMFI ===============>>>" ; input int MFIPeriod= 14 ; input ENUM_APPLIED_VOLUME MFIVolumeType= VOLUME_TICK ; input uint MFIHighLevel= 60 ; input uint MFILowLevel= 40 ; input bool MFIInvert= true ; input uint MFINumberofBar= 0 ; sinput string info4= "<<< === Параметры визуального отображения индикатора === >>>" ; input color TextColor= clrBlueViolet ; input color UpColor= clrDarkTurquoise ; input color MdColor= clrSlateBlue ; input color DnColor= clrTomato ; input int FontSize= 13 ; input type_font FontType=Font14; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_LEFT_LOWER ; input uint Y_= 20 ; input uint X_= 5 ; input string LableSirname= "SignalTable_Sar_MFI_TEMA 1" ;

Индикатор использует класс библиотеки GetFontName.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include).









Рис.1 Индикатор SignalTable_Sar_MFI_TEMA