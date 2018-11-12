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Индикаторы

SpearmanRankCorrelation_Histogram_Alerts - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1440
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор SpearmanRankCorrelation_Histogram с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения при возникновении торговых сигналов. Возможные варианты сигналов:

  • Пробой гистограммой нуля;
  • Пробой уровней перекупленности или перепроданости;
  • Выход из зон перекупленности или перепроданости.

Входные параметры для подачи сигналов:

input uint NumberofBar=1;          // Номер бара для подачи сигнала
input bool SoundON=true;           // Разрешение алерта
input uint NumberofAlerts=2;       // Количество алертов
input bool EMailON=false;          // Разрешение почтовой отправки сигнала
input bool PushON=false;           // Разрешение отправки сигнала на мобильный

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".


Рис.1. SpearmanRankCorrelation_Histogram_Alerts. Пробой нуля на первом баре.

Рис.1. SpearmanRankCorrelation_Histogram_Alerts. Пробой нуля на первом баре.


Рис.2. SpearmanRankCorrelation_Histogram_Alerts. Подача алерта.

Рис.2. SpearmanRankCorrelation_Histogram_Alerts. Подача алерта.


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Индикатор, который показывает сигналы на покупку и продажу с трёх (iSAR, iMFI и iTEMA) индикаторов, расположенных на девяти таймфреймах с полными настройками

XFisher_org_v1_Vol_Supr_HTF XFisher_org_v1_Vol_Supr_HTF

Индикатор XFisher_org_v1_Vol с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

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Fib_SR_6 Fib_SR_6

Индикатор Fib_SR с двумя дополнительными зонами поддержки и сопротивления.