Индикатор SpearmanRankCorrelation_Histogram с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения при возникновении торговых сигналов. Возможные варианты сигналов:

Пробой гистограммой нуля;

Пробой уровней перекупленности или перепроданости;

Выход из зон перекупленности или перепроданости.



Входные параметры для подачи сигналов:

input uint NumberofBar= 1 ; input bool SoundON= true ; input uint NumberofAlerts= 2 ; input bool EMailON= false ; input bool PushON= false ;

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".











Рис.1. SpearmanRankCorrelation_Histogram_Alerts. Пробой нуля на первом баре.









Рис.2. SpearmanRankCorrelation_Histogram_Alerts. Подача алерта.



