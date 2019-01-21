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指标

SpearmanRankCorrelation_Histogram_Alerts - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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SpearmanRankCorrelation_Histogram 指标能够在交易信号出现时发送警报，电子邮件和推送通知。 可能的信号选项:

  • 直方图突破零轴;
  • 突破超买或超卖级别;
  • 退出超买或超卖区域。

用于激活信号的输入参数:

input uint NumberofBar=1;          // 信号激活的柱线编号
input bool SoundON=true;           // 启用警报
input uint NumberofAlerts=2;       // 警报次数
input bool EMailON=false;          // 启用信号邮件
input bool PushON=false;           // 启用将信号发送到移动设备

该指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类（将其复制到 <终端_数据_文件夹>\MQL5\Include ）。 该类库在文章 不使用附加缓冲区计算中间平均价格序列 中有详细使用描述。


图例1. SpearmanRankCorrelation_Histogram_Alerts. 第一根柱线上突破零轴。

图例1. SpearmanRankCorrelation_Histogram_Alerts. 第一根柱线上突破零轴。


图例2. SpearmanRankCorrelation_Histogram_Alerts. 警报

图例2. SpearmanRankCorrelation_Histogram_Alerts. 警报


由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23192

SignalTable_Sar_MFI_TEMA SignalTable_Sar_MFI_TEMA

该指标显示三个指标（iSAR，iMFI 和 iTEMA）在九个时间帧上的买入和卖出信号，具有完整设置

XFisher_org_v1_Vol_Supr_HTF XFisher_org_v1_Vol_Supr_HTF

XFisher_org_v1_Vol 指标可以在输入参数里更改指标时间帧

Fib_SR Fib_SR

指标以彩色矩形的形式显示可能的阻力和支撑区域

Fib_SR_6 Fib_SR_6

Fib_SR 指标有两个额外的支撑和阻力区域。