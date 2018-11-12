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XFisher_org_v1_Vol_Supr_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор XFisher_org_v1_Vol с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора XFisher_org_v1_Vol_Supr.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.
Рис.1.Индикатор XFisher_org_v1_Vol_Supr_HTF
Осциллятор XFisher_org_v1_Vol с дополнительной индикацией цветными квадратами по нулевому уровню моментов, когда происходит заход в зоны перекупленности и перепроданности с совпадением направления трендаXFisher_org_v1_Vol_HTF
Индикатор XFisher_org_v1_Vol с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах
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