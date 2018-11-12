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Индикаторы

XFisher_org_v1_Vol_Supr_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
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Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор XFisher_org_v1_Vol с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора XFisher_org_v1_Vol_Supr.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.


Рис.1.Индикатор XFisher_org_v1_Vol_Supr_HTF

Рис.1.Индикатор XFisher_org_v1_Vol_Supr_HTF

XFisher_org_v1_Vol_Supr XFisher_org_v1_Vol_Supr

Осциллятор XFisher_org_v1_Vol с дополнительной индикацией цветными квадратами по нулевому уровню моментов, когда происходит заход в зоны перекупленности и перепроданности с совпадением направления тренда

XFisher_org_v1_Vol_HTF XFisher_org_v1_Vol_HTF

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