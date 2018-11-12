Индикатор XFisher_org_v1_Vol с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

Осциллятор XFisher_org_v1_Vol с дополнительной индикацией цветными квадратами по нулевому уровню моментов, когда происходит заход в зоны перекупленности и перепроданности с совпадением направления тренда

Индикатор, который показывает сигналы на покупку и продажу с трёх (iSAR, iMFI и iTEMA) индикаторов, расположенных на девяти таймфреймах с полными настройками

Индикатор SpearmanRankCorrelation_Histogram с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения при возникновении торговых сигналов