CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

SpearmanRankCorrelation_Histogram - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1262
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

Rosh

Индикатор SpearmanRankCorrelation в виде цветной гистограммы.

Рис.1. Индикатор SpearmanRankCorrelation_Histogram

Рис.1. Индикатор SpearmanRankCorrelation_Histogram


SR-RateIndicator_Alert SR-RateIndicator_Alert

Индикатор SR-RateIndicator с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения при пробоях уровней перекупленности и перепроданности гистограммой.

SR-RateIndicator_HTF SR-RateIndicator_HTF

Индикатор SR-RateIndicator с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

SpearmanRankCorrelation_Histogram_HTF SpearmanRankCorrelation_Histogram_HTF

Индикатор SpearmanRankCorrelation_Histogram с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

E-Friday E-Friday

Смотрим на дневной бар #1. Трейлинг позиции.