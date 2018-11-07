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SpearmanRankCorrelation_Histogram - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
Rosh
Индикатор SpearmanRankCorrelation в виде цветной гистограммы.
Рис.1. Индикатор SpearmanRankCorrelation_Histogram
SR-RateIndicator_Alert
Индикатор SR-RateIndicator с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения при пробоях уровней перекупленности и перепроданности гистограммой.SR-RateIndicator_HTF
Индикатор SR-RateIndicator с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах
SpearmanRankCorrelation_Histogram_HTF
Индикатор SpearmanRankCorrelation_Histogram с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахE-Friday
Смотрим на дневной бар #1. Трейлинг позиции.