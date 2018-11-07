Индикатор SR-RateIndicator с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения при пробоях уровней перекупленности и перепроданности гистограммой.

Индикатор SR-RateIndicator с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах