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Индикаторы

XFisher_org_v1_Vol_Supr - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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(16)
Опубликован:
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Осциллятор XFisher_org_v1_Vol с дополнительной индикацией цветными квадратами по нулевому уровню моментов, когда происходит заход в зоны перекупленности и перепроданности с совпадением направления тренда.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1. Индикатор XFisher_org_v1_Vol_Supr 

Рис.1. Индикатор XFisher_org_v1_Vol_Supr

XFisher_org_v1_Vol_HTF XFisher_org_v1_Vol_HTF

Индикатор XFisher_org_v1_Vol с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

XFisher_org_v1_Vol XFisher_org_v1_Vol

Осциллятор XFisher_org_v1 в виде цветной гистограммы с использованием объемов

XFisher_org_v1_Vol_Supr_HTF XFisher_org_v1_Vol_Supr_HTF

Индикатор XFisher_org_v1_Vol с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

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