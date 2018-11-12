Осциллятор XFisher_org_v1_Vol с дополнительной индикацией цветными квадратами по нулевому уровню моментов, когда происходит заход в зоны перекупленности и перепроданности с совпадением направления тренда.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".







Рис.1. Индикатор XFisher_org_v1_Vol_Supr