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XFisher_org_v1_Vol_Supr - индикатор для MetaTrader 5
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Осциллятор XFisher_org_v1_Vol с дополнительной индикацией цветными квадратами по нулевому уровню моментов, когда происходит заход в зоны перекупленности и перепроданности с совпадением направления тренда.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1. Индикатор XFisher_org_v1_Vol_Supr
Индикатор XFisher_org_v1_Vol с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахXFisher_org_v1_Vol
Осциллятор XFisher_org_v1 в виде цветной гистограммы с использованием объемов
Индикатор XFisher_org_v1_Vol с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахSignalTable_Sar_MFI_TEMA
Индикатор, который показывает сигналы на покупку и продажу с трёх (iSAR, iMFI и iTEMA) индикаторов, расположенных на девяти таймфреймах с полными настройками