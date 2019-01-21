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SignalTable_Sar_MFI_TEMA - MetaTrader 5脚本
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原作者:
Antonuk Oleg
该指标显示三个指标（iSAR，iMFI 和 iTEMA）在九个时间帧上的买入和卖出信号，具有完整设置。
//+----------------------------------------------+ //| 指标输入参数 | //+----------------------------------------------+ input string Symbol_=""; // 金融资产 input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame1=PERIOD_M1; // 图表 1 周期 input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame2=PERIOD_M5; // 图表 2 周期 input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame3=PERIOD_M15; // 图表 3 周期 input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame4=PERIOD_M30; // 图表 4 周期 input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame5=PERIOD_H1; // 图表 5 周期 input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame6=PERIOD_H4; // 图表 6 周期 input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame7=PERIOD_D1; // 图表 7 周期 input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame8=PERIOD_W1; // 图表 8 周期 input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame9=PERIOD_MN1; // 图表 9 周期 sinput string info1="<<<============== iSAR 参数 ===============>>>"; //--- iSAR 参数 input double SARStep=0.02; // iSAR 步幅 input double SARMaximum=0.2; // 最大 iSAR input uint SARNumberofBar=0; // 获取 iSAR 信号的柱线编号 sinput string info2="<<<============ 移动均线参数 =============>>>"; //---- 移动均线参数 input uint FastTEMA=13; // 快速 TEMA input uint SlowTEMA=24; // 慢速 TEMA input ENUM_APPLIED_PRICE TEMAPrice=PRICE_CLOSE; // TEMA 应用价格 input uint TEMANumberofBar=0; // 获取均线信号的柱线编号 sinput string info3="<<<============== iMFI 参数 ===============>>>"; //---- MFI 参数 input int MFIPeriod=14; input ENUM_APPLIED_VOLUME MFIVolumeType=VOLUME_TICK; // iMFI 交易量 input uint MFIHighLevel=60; // iMFI 超买级别 input uint MFILowLevel=40; // iMFI 超卖级别 input bool MFIInvert=true; // 反转 iMFI 信号 input uint MFINumberofBar=0; // 获取 MFI 信号的柱线编号 sinput string info4="<<< === 指标的视觉显示参数 === >>>"; //---- 指标的视觉显示参数 input color TextColor=clrBlueViolet; // 文字颜色 input color UpColor=clrDarkTurquoise; // 上行颜色 input color MdColor=clrSlateBlue; // 无趋势颜色 input color DnColor=clrTomato; // 下行颜色 input int FontSize=13; // 字体颜色 input type_font FontType=Font14; // 字体类型 input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_LEFT_LOWER; // 显示边角 input uint Y_=20; // 垂直位置 input uint X_=5; // 水平位置 input string LableSirname="SignalTable_Sar_MFI_TEMA 1";
该指标使用函数库 GetFontName.mqh 当中的类（应该复制到 终端_数据_文件夹\MQL5\Include）。
图例1 SignalTable_Sar_MFI_TEMA 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23191
XFisher_org_v1_Vol_Supr_HTF
XFisher_org_v1_Vol 指标可以在输入参数里更改指标时间帧XFisher_org_v1_Vol_Supr
XFisher_org_v1_Vol 振荡器，在趋势方向进入超买和超卖区域时，在零轴处以彩色方块形式附加指示
SpearmanRankCorrelation_Histogram_Alerts
SpearmanRankCorrelation_Histogram 指标能够在交易信号出现时发送警报，电子邮件和推送通知Fib_SR
指标以彩色矩形的形式显示可能的阻力和支撑区域