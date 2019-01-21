代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

SignalTable_Sar_MFI_TEMA - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 产品 7 文章 3560 代码 4 主题 950 评论
| Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
2770
等级:
(17)
已发布:
\MQL5\Include\
GetFontName.mqh (5.18 KB) 预览
SignalTable_Sar_MFI_TEMA.mq5 (32.84 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

原作者:

Antonuk Oleg

该指标显示三个指标（iSAR，iMFI 和 iTEMA）在九个时间帧上的买入和卖出信号，具有完整设置。

//+----------------------------------------------+
//| 指标输入参数                                   |
//+----------------------------------------------+
input string Symbol_="";                              // 金融资产
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame1=PERIOD_M1;           // 图表 1 周期
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame2=PERIOD_M5;           // 图表 2 周期
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame3=PERIOD_M15;          // 图表 3 周期
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame4=PERIOD_M30;          // 图表 4 周期
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame5=PERIOD_H1;           // 图表 5 周期
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame6=PERIOD_H4;           // 图表 6 周期
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame7=PERIOD_D1;           // 图表 7 周期
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame8=PERIOD_W1;           // 图表 8 周期
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame9=PERIOD_MN1;          // 图表 9 周期

sinput string info1="<<<==============  iSAR 参数 ===============>>>";
//--- iSAR 参数
input double SARStep=0.02;                            // iSAR 步幅
input double SARMaximum=0.2;                          // 最大 iSAR
input uint SARNumberofBar=0;                          // 获取 iSAR 信号的柱线编号
sinput string info2="<<<============  移动均线参数 =============>>>";
//---- 移动均线参数
input uint   FastTEMA=13;                             // 快速 TEMA
input uint   SlowTEMA=24;                             // 慢速 TEMA
input ENUM_APPLIED_PRICE TEMAPrice=PRICE_CLOSE;       // TEMA 应用价格
input uint TEMANumberofBar=0;                         // 获取均线信号的柱线编号
sinput string info3="<<<==============  iMFI 参数 ===============>>>";
//---- MFI 参数
input int   MFIPeriod=14;
input ENUM_APPLIED_VOLUME MFIVolumeType=VOLUME_TICK;  // iMFI 交易量
input uint MFIHighLevel=60;                           // iMFI 超买级别
input uint MFILowLevel=40;                            // iMFI 超卖级别
input bool MFIInvert=true;                            // 反转 iMFI 信号
input uint MFINumberofBar=0;                          // 获取 MFI 信号的柱线编号

sinput string info4="<<< === 指标的视觉显示参数 === >>>";
//---- 指标的视觉显示参数
input color  TextColor=clrBlueViolet;                 // 文字颜色
input color  UpColor=clrDarkTurquoise;                // 上行颜色
input color  MdColor=clrSlateBlue;                    // 无趋势颜色
input color  DnColor=clrTomato;                       // 下行颜色
input int    FontSize=13;                             // 字体颜色
input type_font FontType=Font14;                      // 字体类型
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_LEFT_LOWER; // 显示边角
input uint Y_=20;                                     // 垂直位置
input uint X_=5;                                      // 水平位置
input string LableSirname="SignalTable_Sar_MFI_TEMA 1";

该指标使用函数库 GetFontName.mqh 当中的类（应该复制到 终端_数据_文件夹\MQL5\Include）。


图例1 SignalTable_Sar_MFI_TEMA 指标

图例1 SignalTable_Sar_MFI_TEMA 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23191

XFisher_org_v1_Vol_Supr_HTF XFisher_org_v1_Vol_Supr_HTF

XFisher_org_v1_Vol 指标可以在输入参数里更改指标时间帧

XFisher_org_v1_Vol_Supr XFisher_org_v1_Vol_Supr

XFisher_org_v1_Vol 振荡器，在趋势方向进入超买和超卖区域时，在零轴处以彩色方块形式附加指示

SpearmanRankCorrelation_Histogram_Alerts SpearmanRankCorrelation_Histogram_Alerts

SpearmanRankCorrelation_Histogram 指标能够在交易信号出现时发送警报，电子邮件和推送通知

Fib_SR Fib_SR

指标以彩色矩形的形式显示可能的阻力和支撑区域