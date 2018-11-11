Осциллятор XFisher_org_v1 в виде цветной гистограммы с использованием объемов.

Формула вычисления:

XFisher_org_v1_Vol = MovingAverage( 100 * Fisher * Volume )

По вполне понятным причинам, в таком модифицированном осцилляторе пересчет уровней перекупленности и перепроданности должен происходить по этой же формуле, что и было выполнено. В итоговом варианте эти уровни уже не являются постоянными.

input int HighLevel=+ 150 ; input int LowLevel1=- 150 ;

Во входных параметрах индикатора эти уровни представлены как домноженные на 100 уровни исходного индикатора Fisher_org_v1, а домножение на сглаженные по аналогичной формуле объемы происходит на каждом тике индикатора.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".







Рис.1. Индикатор XFisher_org_v1_Vol