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Индикаторы

XFisher_org_v1_Vol - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Опубликован:
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Осциллятор XFisher_org_v1 в виде цветной гистограммы с использованием объемов.

Формула вычисления:

XFisher_org_v1_Vol = MovingAverage( 100 * Fisher * Volume )

По вполне понятным причинам, в таком модифицированном осцилляторе пересчет уровней перекупленности и перепроданности должен происходить по этой же формуле, что и было выполнено. В итоговом варианте эти уровни уже не являются постоянными. 

input int HighLevel=+150;                         // уровень перекупленности
input int LowLevel1=-150;                         // уровень перепроданности

Во входных параметрах индикатора эти уровни представлены как домноженные на 100 уровни исходного индикатора Fisher_org_v1, а домножение на сглаженные по аналогичной формуле объемы  происходит на каждом тике индикатора.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1. Индикатор XFisher_org_v1_Vol 

Рис.1. Индикатор XFisher_org_v1_Vol

X2MA_3HTF X2MA_3HTF

Три индикатора X2MA с разных таймфреймов в одном окне.

Exp_VortexIndicator_MMRec_Duplex Exp_VortexIndicator_MMRec_Duplex

Две одинаковые торговые системы (для лонгов и шортов), построенные на сигналах индикатора VortexIndicator, которые можно настраивать различным образом в одном эксперте с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системы

XFisher_org_v1_Vol_HTF XFisher_org_v1_Vol_HTF

Индикатор XFisher_org_v1_Vol с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

XFisher_org_v1_Vol_Supr XFisher_org_v1_Vol_Supr

Осциллятор XFisher_org_v1_Vol с дополнительной индикацией цветными квадратами по нулевому уровню моментов, когда происходит заход в зоны перекупленности и перепроданности с совпадением направления тренда