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XFisher_org_v1_Vol - индикатор для MetaTrader 5
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Осциллятор XFisher_org_v1 в виде цветной гистограммы с использованием объемов.
Формула вычисления:
По вполне понятным причинам, в таком модифицированном осцилляторе пересчет уровней перекупленности и перепроданности должен происходить по этой же формуле, что и было выполнено. В итоговом варианте эти уровни уже не являются постоянными.
input int HighLevel=+150; // уровень перекупленности input int LowLevel1=-150; // уровень перепроданности
Во входных параметрах индикатора эти уровни представлены как домноженные на 100 уровни исходного индикатора Fisher_org_v1, а домножение на сглаженные по аналогичной формуле объемы происходит на каждом тике индикатора.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1. Индикатор XFisher_org_v1_Vol
Три индикатора X2MA с разных таймфреймов в одном окне.Exp_VortexIndicator_MMRec_Duplex
Две одинаковые торговые системы (для лонгов и шортов), построенные на сигналах индикатора VortexIndicator, которые можно настраивать различным образом в одном эксперте с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системы
Индикатор XFisher_org_v1_Vol с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахXFisher_org_v1_Vol_Supr
Осциллятор XFisher_org_v1_Vol с дополнительной индикацией цветными квадратами по нулевому уровню моментов, когда происходит заход в зоны перекупленности и перепроданности с совпадением направления тренда