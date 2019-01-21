XFisher_org_v1 振荡器实现了将交易量制作为彩色直方图

计算公式:

XFisher_org_v1_Vol = MovingAverage( 100 * Fisher * Volume )

出于可以理解的原因，应该采用相同的公式来重新计算这种改进振荡器中的超买和超卖级别。 在最终版本中，这些级别不再是永久性的。

input int HighLevel=+ 150 ; input int LowLevel1=- 150 ;

在指标输入参数中，这些级别表示为源 Fisher_org_v1 指标的级别乘以 100，然后这些级别在每次指标逐笔报价时乘以根据相同公式进行平滑的交易量。

该指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类（将其复制到 <终端_数据_文件夹>\MQL5\Include ）。 该类库在文章 不使用附加缓冲区计算中间平均价格序列 中有详细使用描述。







图例1. XFisher_org_v1_Vol 指标