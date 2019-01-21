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XFisher_org_v1_Vol - MetaTrader 5脚本
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XFisher_org_v1 振荡器实现了将交易量制作为彩色直方图
计算公式:
XFisher_org_v1_Vol = MovingAverage( 100 * Fisher * Volume )
出于可以理解的原因，应该采用相同的公式来重新计算这种改进振荡器中的超买和超卖级别。 在最终版本中，这些级别不再是永久性的。
input int HighLevel=+150; // 超买级别 input int LowLevel1=-150; // 超卖级别
在指标输入参数中，这些级别表示为源 Fisher_org_v1 指标的级别乘以 100，然后这些级别在每次指标逐笔报价时乘以根据相同公式进行平滑的交易量。
该指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类（将其复制到 <终端_数据_文件夹>\MQL5\Include ）。 该类库在文章 不使用附加缓冲区计算中间平均价格序列 中有详细使用描述。
图例1. XFisher_org_v1_Vol 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23182
X2MA_3HTF
三个来自不同时间帧的 X2MA 指标显示于单一窗口中Exp_VortexIndicator_MMRec_Duplex
两个相同的交易系统（用于多头和空头交易）均基于 VortexIndicator 指标，可以在单个 EA 内以不同方式配置，并且能够根据先前交易结果更改即将到来的交易量
XFisher_org_v1_Vol_HTF
XFisher_org_v1_Vol 指标可以在输入参数里更改指标时间帧XFisher_org_v1_Vol_Supr
XFisher_org_v1_Vol 振荡器，在趋势方向进入超买和超卖区域时，在零轴处以彩色方块形式附加指示