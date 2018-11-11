Три индикатора X2MA с разных таймфреймов в одном окне.

Осциллятор XFisher_org_v1 в виде цветной гистограммы с использованием объемов

Осциллятор XFisher_org_v1_Vol с дополнительной индикацией цветными квадратами по нулевому уровню моментов, когда происходит заход в зоны перекупленности и перепроданности с совпадением направления тренда

Индикатор XFisher_org_v1_Vol с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах