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Индикаторы

XFisher_org_v1 - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1721
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор:

TrendLaboratory Ltd.

Индикатор Фишера с дополнительным сглаживанием для устранения ложных пересечений основной и сигнальной линий.

//+----------------------------------------------+
//| Входные параметры индикатора                 |
//+----------------------------------------------+
input uint FLength=7;                             // глубина усреднения
input Smooth_Method MA_SMethod=MODE_JJMA;         // Метод сглаживания
input uint MA_Length=5;                           // Глубина сглаживания                    
input int MA_Phase=15;                            // параметр сглаживания,
//---- для JJMA изменяющийся в пределах -100 ... +100, влияет на качество переходного процесса;
//---- Для VIDIA это период CMO, для AMA это период медленной скользящей                  
input ENUM_APPLIED_PRICE_ IPC=PRICE_CLOSE_;       // ценовая константа
input int Shift=0;                                // Сдвиг индикатора по горизонтали в барах

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1. Индикатор XFisher_org_v1

Рис.1. Индикатор XFisher_org_v1

FineTuningMACandle_Chl_HTF FineTuningMACandle_Chl_HTF

Индикатор FineTuningMACandle_Chl с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

SignalTable_Sar_RSI_MA SignalTable_Sar_RSI_MA

Индикатор, который показывает сигналы на покупку и продажу с трёх (iSAR, iRSI и iMA) индикаторов, расположенных на девяти таймфреймах с полными настройками

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