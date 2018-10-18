Реальный автор:

TrendLaboratory Ltd.



Индикатор Фишера с дополнительным сглаживанием для устранения ложных пересечений основной и сигнальной линий.

input uint FLength= 7 ; input Smooth_Method MA_SMethod=MODE_JJMA; input uint MA_Length= 5 ; input int MA_Phase= 15 ; input ENUM_APPLIED_PRICE_ IPC=PRICE_CLOSE_; input int Shift= 0 ;

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".





Рис.1. Индикатор XFisher_org_v1