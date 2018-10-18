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XFisher_org_v1 - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
TrendLaboratory Ltd.
Индикатор Фишера с дополнительным сглаживанием для устранения ложных пересечений основной и сигнальной линий.
//+----------------------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+----------------------------------------------+ input uint FLength=7; // глубина усреднения input Smooth_Method MA_SMethod=MODE_JJMA; // Метод сглаживания input uint MA_Length=5; // Глубина сглаживания input int MA_Phase=15; // параметр сглаживания, //---- для JJMA изменяющийся в пределах -100 ... +100, влияет на качество переходного процесса; //---- Для VIDIA это период CMO, для AMA это период медленной скользящей input ENUM_APPLIED_PRICE_ IPC=PRICE_CLOSE_; // ценовая константа input int Shift=0; // Сдвиг индикатора по горизонтали в барах
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1. Индикатор XFisher_org_v1
Индикатор FineTuningMACandle_Chl с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахSignalTable_Sar_RSI_MA
Индикатор, который показывает сигналы на покупку и продажу с трёх (iSAR, iRSI и iMA) индикаторов, расположенных на девяти таймфреймах с полными настройками
Одновременное открытие разнонаправленных позиций.Hedge any positions
Открытие противоположной позиции при достижении убытка в N- pips