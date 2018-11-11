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Индикаторы

X2MA_3HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1703
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
X2MA.mq5 (16.54 KB) просмотр
X2MA_3HTF.mq5 (29.57 KB) просмотр
X2MA_3HTF_main.mq5 (29.56 KB) просмотр
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Три индикатора X2MA с разных таймфреймов в одном окне. Индикатор X2MA_3HTF для дополнительного окна, а X2MA_3HTF_main для основного.


Рис.1. Индикаторы SpearmanRankCorrelation_3HTF и X2MA_3HTF_main

Рис.1. Индикаторы SpearmanRankCorrelation_3HTF и X2MA_3HTF_main

Exp_VortexIndicator_MMRec_Duplex Exp_VortexIndicator_MMRec_Duplex

Две одинаковые торговые системы (для лонгов и шортов), построенные на сигналах индикатора VortexIndicator, которые можно настраивать различным образом в одном эксперте с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системы

Dolly_Graphics_v11-GMTShift Dolly_Graphics_v11-GMTShift

Индикатор коридоров поддержки и сопротивления.

XFisher_org_v1_Vol XFisher_org_v1_Vol

Осциллятор XFisher_org_v1 в виде цветной гистограммы с использованием объемов

XFisher_org_v1_Vol_HTF XFisher_org_v1_Vol_HTF

Индикатор XFisher_org_v1_Vol с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах