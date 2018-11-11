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X2MA_3HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Три индикатора X2MA с разных таймфреймов в одном окне. Индикатор X2MA_3HTF для дополнительного окна, а X2MA_3HTF_main для основного.
Рис.1. Индикаторы SpearmanRankCorrelation_3HTF и X2MA_3HTF_main
Exp_VortexIndicator_MMRec_Duplex
Две одинаковые торговые системы (для лонгов и шортов), построенные на сигналах индикатора VortexIndicator, которые можно настраивать различным образом в одном эксперте с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системыDolly_Graphics_v11-GMTShift
Индикатор коридоров поддержки и сопротивления.
XFisher_org_v1_Vol
Осциллятор XFisher_org_v1 в виде цветной гистограммы с использованием объемовXFisher_org_v1_Vol_HTF
Индикатор XFisher_org_v1_Vol с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах