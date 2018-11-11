Две одинаковые торговые системы (для лонгов и шортов), построенные на сигналах индикатора VortexIndicator, которые можно настраивать различным образом в одном эксперте с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системы. Этот эксперт получен дальнейшим усложнением торговой системы Exp_VortexIndicator_Duplex с целью изменения объёмов открываемых позиций.

Для этого добавлены блоки входных переменных эксперта:

input uint L_TotalMMTriger= 5 ; input uint L_LossMMTriger= 3 ; input double L_SmallMM= 0.01 ; input double L_MM= 0.1 ; input MarginMode L_MMMode=LOT;

и

input uint S_TotalMMTriger= 5 ; input uint S_LossMMTriger= 3 ; input double S_SmallMM= 0.01 ; input double S_MM= 0.1 ; input MarginMode S_MMMode=LOT;

При таких входных параметрах эксперт при выборке из последних пяти сделок и наличии в них трех убыточных сделок в одном направлении торговли следующую сделку в этом направлении откроет объемом всего 0.01 лота. А если из пяти последних сделок количество убыточных сделок меньше трех, то объем позиции будет 0.1.



Для работы советника необходимо наличие откомпилированных файлов индикатора VortexIndicator.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.









Рис.1. Примеры сделок на графике при симметричных настройках.







Результаты тестирования за 2017 год на EURAUD H8:





Рис.2. График результатов тестирования.