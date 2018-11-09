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Советники

RSI EA v2 - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
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Просмотров:
2906
Рейтинг:
(35)
Опубликован:
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Данный советник - это модификация первой версии (RSI EA). Добавлен контроль времени (можно задавать временной интервал и внутри суток и с переходом через сутки). За контроль времени отвечают параметры Use time control, Start hour и End hour. Добавлен трейлинг. Дополнены функции открытия позиций. Советник работает на каждом тике. В рынке может держать не более одной позиции - поэтому будет работать как на неттинговых, так и на хедж счетах.

Советник будет покупать, когда индикатор RSI входит в зону перепроданности, и продавать при вхождении RSI в зону перекупленности.

  • OpenBUY, OpenSELL — теперь вы можете установить настройки или только на покупку, или только на продажу, или на оба действия.
  • CloseBySignal — вы должны установить Стоп Лосс или Тейк Профит, если ClosebySignal = false.

Пример сигнала на покупку:

RSI EA Open Buy 

Пример сигнала на продажу:

RSI EA Open Sell 

MACD_MFI MACD_MFI

Индикатор MFI (Money Flow Index), наложенный на MACD (Moving Average Convergence/Divergence), очень наглядно показывает дивергенции текущей цены

Flat Channel Flat Channel

Краткое описание

Yesterday Today Yesterday Today

Торговля основана на анализе OHLC вчерашнего дня и текущего.

RSI Custom Smoothing RSI Custom Smoothing

Внесены настройки в индикатор iRSI (Relative Strength Index, RSI)) позволяющие из советника управлять отображением уровней и цветом и толщиной основной линии. Добавлено сглаживание.