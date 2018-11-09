Данный советник - это модификация первой версии (RSI EA). Добавлен контроль времени (можно задавать временной интервал и внутри суток и с переходом через сутки). За контроль времени отвечают параметры Use time control, Start hour и End hour. Добавлен трейлинг. Дополнены функции открытия позиций. Советник работает на каждом тике. В рынке может держать не более одной позиции - поэтому будет работать как на неттинговых, так и на хедж счетах.

Советник будет покупать, когда индикатор RSI входит в зону перепроданности, и продавать при вхождении RSI в зону перекупленности.

OpenBUY, OpenSELL — теперь вы можете установить настройки или только на покупку, или только на продажу, или на оба действия.

CloseBySignal — вы должны установить Стоп Лосс или Тейк Профит, если ClosebySignal = false.