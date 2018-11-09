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RSI EA v2 - эксперт для MetaTrader 5
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Данный советник - это модификация первой версии (RSI EA). Добавлен контроль времени (можно задавать временной интервал и внутри суток и с переходом через сутки). За контроль времени отвечают параметры Use time control, Start hour и End hour. Добавлен трейлинг. Дополнены функции открытия позиций. Советник работает на каждом тике. В рынке может держать не более одной позиции - поэтому будет работать как на неттинговых, так и на хедж счетах.
Советник будет покупать, когда индикатор RSI входит в зону перепроданности, и продавать при вхождении RSI в зону перекупленности.
- OpenBUY, OpenSELL — теперь вы можете установить настройки или только на покупку, или только на продажу, или на оба действия.
- CloseBySignal — вы должны установить Стоп Лосс или Тейк Профит, если ClosebySignal = false.
Пример сигнала на покупку:
Пример сигнала на продажу:
Индикатор MFI (Money Flow Index), наложенный на MACD (Moving Average Convergence/Divergence), очень наглядно показывает дивергенции текущей ценыFlat Channel
Краткое описание
Торговля основана на анализе OHLC вчерашнего дня и текущего.RSI Custom Smoothing
Внесены настройки в индикатор iRSI (Relative Strength Index, RSI)) позволяющие из советника управлять отображением уровней и цветом и толщиной основной линии. Добавлено сглаживание.