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MACD_MFI - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор MFI (Money Flow Index), наложенный на MACD (Moving Average Convergence/Divergence), очень наглядно показывает дивергенции текущей цены.
В дополнение к дивергенциям MACD великолепно отображаются развороты на малых периодах 1, 5, 15 мин. Дополнительным сигналом к открытию сделки может являться пересечение сигнальной линии MACD и MFI линии, что приводит к изменению цвета линии MFI.
Во входных параметрах индикатора помимо параметров самой гистограммы MACD и MFI имеется в наличии caliber - коэффициент масштабирования для RSI. Введен по причине большого разброса значений MACD для разных ТФ. То есть, приблизительно для 15 мин на EURUSD "caliber" = 4, на дневках "caliber" = 20, на минутках "caliber" =0.5.
Индикатор использует класс СMoving_Average библиотеки SmoothAlgorithms.mqh, подробное описание работы с которым было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1. Индикатор MACD_MFI
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