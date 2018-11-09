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Индикаторы

MACD_MFI - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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(12)
Опубликован:
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Реальный автор:

Лукашук Виктор Геннадьевич

Индикатор MFI (Money Flow Index), наложенный на MACD (Moving Average Convergence/Divergence), очень наглядно показывает дивергенции текущей цены.

В дополнение к дивергенциям MACD великолепно отображаются развороты на малых периодах 1, 5, 15 мин. Дополнительным сигналом к открытию сделки может являться пересечение сигнальной линии MACD и MFI линии, что приводит к изменению цвета линии MFI.

Во входных параметрах индикатора помимо параметров самой гистограммы MACD и MFI имеется в наличии caliber - коэффициент масштабирования для RSI. Введен по причине большого разброса значений MACD для разных ТФ. То есть, приблизительно для 15 мин на EURUSD "caliber" = 4, на дневках "caliber" = 20, на минутках "caliber" =0.5.

Индикатор использует класс СMoving_Average библиотеки SmoothAlgorithms.mqh, подробное описание работы с которым было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1. Индикатор MACD_MFI

Рис.1. Индикатор MACD_MFI

Flat Channel Flat Channel

Краткое описание

Exp_Slow-Stoch_Duplex Exp_Slow-Stoch_Duplex

Две одинаковые торговые системы (для лонгов и шортов), построенные на сигналах индикатора Slow-Stoch, которые можно настраивать различным образом в одном эксперте

RSI EA v2 RSI EA v2

RSI EA - торговля по уровням перекупленности/перепроданности по индикатору iRSI (Relative Strength Index, RSI).

Yesterday Today Yesterday Today

Торговля основана на анализе OHLC вчерашнего дня и текущего.