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Yesterday Today - эксперт для MetaTrader 5
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Советник сравнивает цены High и Low вчерашнего дня и цену Close текущего дня. Как только текущая цена пробьёт High или Low вчерашнего дня - сразу открываем позицию. Если параметры Stop Loss и Take Profit не равны нулю, то у позиции сразу будут выставлены уровни Стоп лосс и Тейк профит соответственно.
Всего может быть открыта одна позиция - поэтому советник можно запускать как на неттинговых так и на хэдж-счетах.
Пример пробития High:
RSI EA - торговля по уровням перекупленности/перепроданности по индикатору iRSI (Relative Strength Index, RSI).MACD_MFI
Индикатор MFI (Money Flow Index), наложенный на MACD (Moving Average Convergence/Divergence), очень наглядно показывает дивергенции текущей цены
Внесены настройки в индикатор iRSI (Relative Strength Index, RSI)) позволяющие из советника управлять отображением уровней и цветом и толщиной основной линии. Добавлено сглаживание.X2MA_2HTF
Два мувинга X2MA с разных таймфреймов в одном окне в виде цветного облака, цвет которого отображает направление тренда