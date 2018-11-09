Yesterday Today

Советник сравнивает цены High и Low вчерашнего дня и цену Close текущего дня. Как только текущая цена пробьёт High или Low вчерашнего дня - сразу открываем позицию. Если параметры Stop Loss и Take Profit не равны нулю, то у позиции сразу будут выставлены уровни Стоп лосс и Тейк профит соответственно.

Всего может быть открыта одна позиция - поэтому советник можно запускать как на неттинговых так и на хэдж-счетах.

Пример пробития High:



