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Советники

Yesterday Today - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
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Просмотров:
1694
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
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Советник сравнивает цены High и Low вчерашнего дня и цену Close текущего дня. Как только текущая цена пробьёт High или Low вчерашнего дня - сразу открываем позицию. Если параметры Stop Loss и Take Profit не равны нулю, то у позиции сразу будут выставлены уровни Стоп лосс и Тейк профит соответственно.

Всего может быть открыта одна позиция - поэтому советник можно запускать как на неттинговых так и на хэдж-счетах.

Пример пробития High:

Yesterday Today

RSI EA v2 RSI EA v2

RSI EA - торговля по уровням перекупленности/перепроданности по индикатору iRSI (Relative Strength Index, RSI).

MACD_MFI MACD_MFI

Индикатор MFI (Money Flow Index), наложенный на MACD (Moving Average Convergence/Divergence), очень наглядно показывает дивергенции текущей цены

RSI Custom Smoothing RSI Custom Smoothing

Внесены настройки в индикатор iRSI (Relative Strength Index, RSI)) позволяющие из советника управлять отображением уровней и цветом и толщиной основной линии. Добавлено сглаживание.

X2MA_2HTF X2MA_2HTF

Два мувинга X2MA с разных таймфреймов в одном окне в виде цветного облака, цвет которого отображает направление тренда