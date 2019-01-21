代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
EA

RSI EA v2 - MetaTrader 5EA

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 产品 1 信号 24 文章 1882 代码 353 主题 29246 评论
| Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
6067
等级:
(35)
已发布:
RSI EA v2.mq5 (62.46 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

这是第一个 RSI EA 版本的改编。 此版本中添加了时间控制（您可以设置一天内的时间间隔以及一天的过渡时间）。 使用参数 Use time controlStart hourEnd hour 来配置时间控制，并添加了尾随停止。 开仓函数得以扩展。 智能交易系统会在每个逐笔报价上执行操作。 EA 一次只开一笔持仓，因此它可以在对冲和净持账户上工作。

当 RSI 指标进入超卖区域时，EA 会买入，当 RSI 进入超买区域时，它将卖出。

  • OpenBUY, OpenSELL — 现在您可以配置：仅买入，仅卖出，或两个方向。
  • CloseBySignal — 如果 ClosebySignal = false，您应该设置止损或止盈。

买入信号的一个示例:

RSI EA 多头开仓 

卖出信号的一个示例:

RSI EA 空头开仓 

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23152

MACD_MFI MACD_MFI

依据 MACD（移动平均线收敛/发散）的 MFI 指标（资金流量指数），提供了当前价格偏差的直观体现

Exp_Slow-Stoch_Duplex Exp_Slow-Stoch_Duplex

两个相同的交易系统（针对多头和空头持仓）均基于 Slow-Stoch 指标信号，可以在一款智能交易系统中以不同方式配置

昨天今天 昨天今天

基于昨天的 OHLC 与当日的数值分析进行交易。

自定义平滑 RSI 自定义平滑 RSI

具有新设置的 iRSI（相对强弱指数，RSI）指标，允许用户通过智能交易系统管理显示级别和主级别的颜色与宽度。 添加了平滑处理。