这是第一个 RSI EA 版本的改编。 此版本中添加了时间控制（您可以设置一天内的时间间隔以及一天的过渡时间）。 使用参数 Use time control，Start hour 和 End hour 来配置时间控制，并添加了尾随停止。 开仓函数得以扩展。 智能交易系统会在每个逐笔报价上执行操作。 EA 一次只开一笔持仓，因此它可以在对冲和净持账户上工作。

当 RSI 指标进入超卖区域时，EA 会买入，当 RSI 进入超买区域时，它将卖出。

OpenBUY, OpenSELL — 现在您可以配置：仅买入，仅卖出，或两个方向。

CloseBySignal — 如果 ClosebySignal = false，您应该设置止损或止盈。