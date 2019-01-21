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这是第一个 RSI EA 版本的改编。 此版本中添加了时间控制（您可以设置一天内的时间间隔以及一天的过渡时间）。 使用参数 Use time control，Start hour 和 End hour 来配置时间控制，并添加了尾随停止。 开仓函数得以扩展。 智能交易系统会在每个逐笔报价上执行操作。 EA 一次只开一笔持仓，因此它可以在对冲和净持账户上工作。
当 RSI 指标进入超卖区域时，EA 会买入，当 RSI 进入超买区域时，它将卖出。
- OpenBUY, OpenSELL — 现在您可以配置：仅买入，仅卖出，或两个方向。
- CloseBySignal — 如果 ClosebySignal = false，您应该设置止损或止盈。
买入信号的一个示例:
卖出信号的一个示例:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23152
MACD_MFI
依据 MACD（移动平均线收敛/发散）的 MFI 指标（资金流量指数），提供了当前价格偏差的直观体现Exp_Slow-Stoch_Duplex
两个相同的交易系统（针对多头和空头持仓）均基于 Slow-Stoch 指标信号，可以在一款智能交易系统中以不同方式配置