Flat Channel

Автор идеи - JS_Sergey

автор кода mq5 - barabashkakvn

Советник использует пользовательский индикатор Standard Deviation smoothing - сглаженный стандартный индикатор Standard Deviation. На основании значений индикатора на барах #0, #1, #2, #3 и #4 определяем есть ли тренд:

(StdDev #0 > StdDev #1) && (StdDev #1 > StdDev #2) && (StdDev #2 > StdDev #3) && (StdDev #3 > StdDev #4) -> есть тренд

Также идёт определения флета на "Минимальное количество баров" барах. Флет обозначается двумя линиями:





Если флета нет - никакой работы по выставлению отложенных Stop ордеров не ведётся, также если нет флета, то линии удаляются с графика. При срабатывании любого отложенного ордера, остальные отложенные ордера удаляются, а к позициям применяется трейлинг.

Стоп лосс и Тейк профит могут задавать как постоянными, так и динамически - всё зависит от параметров Stop Loss и Take Profit. Размер лота также может быть или постоянным ("Включение функции мани-менеджмента" равен "false") или динамическим в зависимости от количества сделок закрытых по Стоп лосс и Тейк профит.

EURUSD,M30:



