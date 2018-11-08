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Flat Channel - эксперт для MetaTrader 5

JS_Sergey | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2700
Рейтинг:
(21)
Опубликован:
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Автор идеи - JS_Sergey

автор кода mq5 - barabashkakvn

Советник использует пользовательский индикатор Standard Deviation smoothing - сглаженный стандартный индикатор Standard Deviation. На основании значений индикатора на барах #0, #1, #2, #3 и #4 определяем есть ли тренд: 

(StdDev #0 > StdDev #1)  && (StdDev #1 > StdDev #2)  && (StdDev #2 > StdDev #3)  && (StdDev #3 > StdDev #4) -> есть тренд

Также идёт определения флета на "Минимальное количество баров" барах. Флет обозначается двумя линиями:

Flat Channel

Если флета нет - никакой работы по выставлению отложенных Stop ордеров не ведётся, также если нет флета, то линии удаляются с графика. При срабатывании любого отложенного ордера, остальные отложенные ордера удаляются, а к позициям применяется трейлинг.

Стоп лосс и Тейк профит могут задавать как постоянными, так и динамически - всё зависит от параметров Stop Loss и Take Profit. Размер лота также может быть или постоянным ("Включение функции мани-менеджмента" равен "false") или динамическим в зависимости от количества сделок закрытых по Стоп лосс и Тейк профит.

EURUSD,M30:

Flat Channel

Exp_Slow-Stoch_Duplex Exp_Slow-Stoch_Duplex

Две одинаковые торговые системы (для лонгов и шортов), построенные на сигналах индикатора Slow-Stoch, которые можно настраивать различным образом в одном эксперте

SpearmanRankCorrelation_2HTF SpearmanRankCorrelation_2HTF

Два индикатора SpearmanRankCorrelation с разных таймфреймов в одном окне в виде цветного облака, цвет которого отображает направление тренда

MACD_MFI MACD_MFI

Индикатор MFI (Money Flow Index), наложенный на MACD (Moving Average Convergence/Divergence), очень наглядно показывает дивергенции текущей цены

RSI EA v2 RSI EA v2

RSI EA - торговля по уровням перекупленности/перепроданности по индикатору iRSI (Relative Strength Index, RSI).