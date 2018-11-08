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Flat Channel - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи - JS_Sergey
автор кода mq5 - barabashkakvn
Советник использует пользовательский индикатор Standard Deviation smoothing - сглаженный стандартный индикатор Standard Deviation. На основании значений индикатора на барах #0, #1, #2, #3 и #4 определяем есть ли тренд:
(StdDev #0 > StdDev #1) && (StdDev #1 > StdDev #2) && (StdDev #2 > StdDev #3) && (StdDev #3 > StdDev #4) -> есть тренд
Также идёт определения флета на "Минимальное количество баров" барах. Флет обозначается двумя линиями:
Если флета нет - никакой работы по выставлению отложенных Stop ордеров не ведётся, также если нет флета, то линии удаляются с графика. При срабатывании любого отложенного ордера, остальные отложенные ордера удаляются, а к позициям применяется трейлинг.
Стоп лосс и Тейк профит могут задавать как постоянными, так и динамически - всё зависит от параметров Stop Loss и Take Profit. Размер лота также может быть или постоянным ("Включение функции мани-менеджмента" равен "false") или динамическим в зависимости от количества сделок закрытых по Стоп лосс и Тейк профит.
EURUSD,M30:
Две одинаковые торговые системы (для лонгов и шортов), построенные на сигналах индикатора Slow-Stoch, которые можно настраивать различным образом в одном экспертеSpearmanRankCorrelation_2HTF
Два индикатора SpearmanRankCorrelation с разных таймфреймов в одном окне в виде цветного облака, цвет которого отображает направление тренда