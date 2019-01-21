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OHLC 成交量直方图以彩色直方图显示 OHLC 成交量指标 的两个数据流之间的差值。
它没有输入参数:
计算:
Histogram = StreamUP - StreamDN
其中:
StreamUP = Volume * UP_Coeff / (UP_Coeff+DN_Coeff) StreamDN = Volume * DN_Coeff / (UP_Coeff+DN_Coeff)
UP_Coeff = High-Open DN_Coeff = Close-Low
Volume - tick volume
图例1. OHLC 成交量直方图
图例 2. OHLC 成交量 + OHLC 成交量
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23111
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