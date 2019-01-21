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OHLC_Volume_Histo - MetaTrader 5脚本

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 代码 16 主题 187 评论
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已发布:
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OHLC 成交量直方图以彩色直方图显示 OHLC 成交量指标 的两个数据流之间的差值。

它没有输入参数:

计算:

Histogram = StreamUP - StreamDN

其中:

StreamUP = Volume * UP_Coeff / (UP_Coeff+DN_Coeff)
StreamDN = Volume * DN_Coeff / (UP_Coeff+DN_Coeff)


UP_Coeff = High-Open
DN_Coeff = Close-Low

Volume - tick volume

图例1. OHLC 成交量直方图


图例 2. OHLC 成交量 + OHLC 成交量

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23111

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OHLC 成交量指标

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