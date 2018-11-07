Индикатор Specified time range candles отображает на графике цены цветные свечи в заданный промежуток времени (торговой сессии).

Свечи, не попадающие в указанный диапазон отображаются заданным типом отображения графика.

Имеет три настраиваемых параметра:

Start hour of the trading session - час начала отображаемой торговой сессии

- час начала отображаемой торговой сессии Session length - продолжительность отображаемой торговой сессии в часах

- продолжительность отображаемой торговой сессии в часах Chart mode - тип отображения графика, не попадающий в заданный промежуток

- тип отображения графика, не попадающий в заданный промежуток Bar chart - бары

- бары

Candlestics - японские свечи

- японские свечи

Line chart - линия