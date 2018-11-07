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Specified_Time_Range_Candles - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Specified time range candles отображает на графике цены цветные свечи в заданный промежуток времени (торговой сессии).
Свечи, не попадающие в указанный диапазон отображаются заданным типом отображения графика.
Имеет три настраиваемых параметра:
- Start hour of the trading session - час начала отображаемой торговой сессии
- Session length - продолжительность отображаемой торговой сессии в часах
- Chart mode - тип отображения графика, не попадающий в заданный промежуток
- Bar chart - бары
- Candlestics - японские свечи
- Line chart - линия
Рис.1. Start hour of the trading session = 8, Session length = 5
Рис.2. Start hour of the trading session = 0, Session length = 12
OHLC_Volume_Histo
Индикатор OHLC Volume HistogramUltimate_Oscillator
Индикатор Ultimate Oscillator
ROC_with_Signal_MA
Индикатор ROC with signal Moving AverageOHLC_Volume
Индикатор OHLC Volume