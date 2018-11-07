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Индикаторы

Specified_Time_Range_Candles - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
2126
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
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Индикатор Specified time range candles отображает на графике цены цветные свечи в заданный промежуток времени (торговой сессии).
Свечи, не попадающие в указанный диапазон отображаются заданным типом отображения графика.

Имеет три настраиваемых параметра:

  • Start hour of the trading session - час начала отображаемой торговой сессии
  • Session length - продолжительность отображаемой торговой сессии в часах
  • Chart mode - тип отображения графика, не попадающий в заданный промежуток
    • Bar chart - бары
    • Candlestics - японские свечи
    • Line chart - линия

Рис.1. Start hour of the trading session = 8, Session length = 5


Рис.2. Start hour of the trading session = 0, Session length = 12


OHLC_Volume_Histo OHLC_Volume_Histo

Индикатор OHLC Volume Histogram

Ultimate_Oscillator Ultimate_Oscillator

Индикатор Ultimate Oscillator

ROC_with_Signal_MA ROC_with_Signal_MA

Индикатор ROC with signal Moving Average

OHLC_Volume OHLC_Volume

Индикатор OHLC Volume