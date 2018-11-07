Индикатор SR-RateIndicator с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения при пробоях уровней перекупленности и перепроданности гистограммой.



Входные параметры для подачи сигналов:

input uint NumberofBar= 1 ; input bool SoundON= true ; input uint NumberofAlerts= 2 ; input bool EMailON= false ; input bool PushON= false ;

Индикатор использует библиотеку алгоритмов Гаусса OneSideGaussian.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include).









Рис.1. Индикатор SR-RateIndicator_Alert. Пробой гистограммой уровня перекупленности на нулевом баре.











Рис.2. SR-RateIndicator_Alert. Подача алерта.