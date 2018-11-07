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SR-RateIndicator_Alert - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор SR-RateIndicator с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения при пробоях уровней перекупленности и перепроданности гистограммой.
Входные параметры для подачи сигналов:
input uint NumberofBar=1; // Номер бара для подачи сигнала input bool SoundON=true; // Разрешение алерта input uint NumberofAlerts=2; // Количество алертов input bool EMailON=false; // Разрешение почтовой отправки сигнала input bool PushON=false; // Разрешение отправки сигнала на мобильный
Индикатор использует библиотеку алгоритмов Гаусса OneSideGaussian.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include).
Рис.1. Индикатор SR-RateIndicator_Alert. Пробой гистограммой уровня перекупленности на нулевом баре.
Рис.2. SR-RateIndicator_Alert. Подача алерта.
Индикатор SR-RateIndicator с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахOpen Close
Ещё одна вариация на тему: текущая свеча выше (или ниже) предыдущей
Индикатор SpearmanRankCorrelation в виде цветной гистограммыSpearmanRankCorrelation_Histogram_HTF
Индикатор SpearmanRankCorrelation_Histogram с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах