CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

SR-RateIndicator_Alert - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1584
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор SR-RateIndicator с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения при пробоях уровней перекупленности и перепроданности гистограммой.

Входные параметры для подачи сигналов:

input uint NumberofBar=1;          // Номер бара для подачи сигнала
input bool SoundON=true;           // Разрешение алерта
input uint NumberofAlerts=2;       // Количество алертов
input bool EMailON=false;          // Разрешение почтовой отправки сигнала
input bool PushON=false;           // Разрешение отправки сигнала на мобильный

Индикатор использует библиотеку алгоритмов Гаусса OneSideGaussian.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include).


Рис.1. Индикатор SR-RateIndicator_Alert. Пробой гистограммой уровня перекупленности на нулевом баре.

Рис.1. Индикатор SR-RateIndicator_Alert. Пробой гистограммой уровня перекупленности на нулевом баре.


Рис.2. SR-RateIndicator_Alert. Подача алерта.

Рис.2. SR-RateIndicator_Alert. Подача алерта.

SR-RateIndicator_HTF SR-RateIndicator_HTF

Индикатор SR-RateIndicator с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

Open Close Open Close

Ещё одна вариация на тему: текущая свеча выше (или ниже) предыдущей

SpearmanRankCorrelation_Histogram SpearmanRankCorrelation_Histogram

Индикатор SpearmanRankCorrelation в виде цветной гистограммы

SpearmanRankCorrelation_Histogram_HTF SpearmanRankCorrelation_Histogram_HTF

Индикатор SpearmanRankCorrelation_Histogram с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах