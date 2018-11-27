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SR-RateIndicator_Alert - MetaTrader 5脚本
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SR-RateIndicator指标，在柱形图突破了超买/超卖水平的时候提供了提醒，发送电子邮件和推送通知功能。
用于激活信号的输入参数:
input uint NumberofBar=1; // 信号激活的柱编号 input bool SoundON=true; // 启用提醒 input uint NumberofAlerts=2; // 提醒的数量 input bool EMailON=false; // 启用邮件发送信号 input bool PushON=false; // 启用把信号发送到移动设备
指标使用了 OneSideGaussian.mqh 高斯算法库 (应当把它复制到 terminal_data_folder\MQL5\Include).
图 1. SR-RateIndicator_Alert 指标柱形图在第零柱上突破了超买水平
图 2. SR-RateIndicator_Alert. 激活提醒
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23098
SpearmanRankCorrelation_Histogram
以彩色柱形图形式实现的 SpearmanRankCorrelation 指标SpearmanRankCorrelation_Histogram_HTF
在输入参数中含有时段选择选项的 SpearmanRankCorrelation_Histogram 指标
SR-RateIndicator_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 SR-RateIndicator 指标Open Close
另一个基于当前烛形高于或者低于之前烛形策略的版本