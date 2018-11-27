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指标

SR-RateIndicator_Alert - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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已发布:
\MQL5\Include\
OneSideGaussian.mqh (12.98 KB) 预览
SR-RateIndicator_Alert.mq5 (24.78 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
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SR-RateIndicator指标，在柱形图突破了超买/超卖水平的时候提供了提醒，发送电子邮件和推送通知功能。

用于激活信号的输入参数:

input uint NumberofBar=1;          // 信号激活的柱编号
input bool SoundON=true;           // 启用提醒
input uint NumberofAlerts=2;       // 提醒的数量
input bool EMailON=false;          // 启用邮件发送信号
input bool PushON=false;           // 启用把信号发送到移动设备

指标使用了 OneSideGaussian.mqh 高斯算法库 (应当把它复制到 terminal_data_folder\MQL5\Include).


图 1. SR-RateIndicator_Alert 指标柱形图在第零柱上突破了超买水平

图 1. SR-RateIndicator_Alert 指标柱形图在第零柱上突破了超买水平


图 2. SR-RateIndicator_Alert. 激活提醒

图 2. SR-RateIndicator_Alert. 激活提醒

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23098

SpearmanRankCorrelation_Histogram SpearmanRankCorrelation_Histogram

以彩色柱形图形式实现的 SpearmanRankCorrelation 指标

SpearmanRankCorrelation_Histogram_HTF SpearmanRankCorrelation_Histogram_HTF

在输入参数中含有时段选择选项的 SpearmanRankCorrelation_Histogram 指标

SR-RateIndicator_HTF SR-RateIndicator_HTF

在输入参数中带有时段选择选项的 SR-RateIndicator 指标

Open Close Open Close

另一个基于当前烛形高于或者低于之前烛形策略的版本