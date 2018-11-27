SR-RateIndicator指标，在柱形图突破了超买/超卖水平的时候提供了提醒，发送电子邮件和推送通知功能。



用于激活信号的输入参数:

input uint NumberofBar= 1 ; input bool SoundON= true ; input uint NumberofAlerts= 2 ; input bool EMailON= false ; input bool PushON= false ;

指标使用了 OneSideGaussian.mqh 高斯算法库 (应当把它复制到 terminal_data_folder\MQL5\Include).









图 1. SR-RateIndicator_Alert 指标柱形图在第零柱上突破了超买水平











图 2. SR-RateIndicator_Alert. 激活提醒