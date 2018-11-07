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SpearmanRankCorrelation_Histogram_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор SpearmanRankCorrelation_Histogram с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора SpearmanRankCorrelation_Histogram.ex5.
Рис.1. Индикатор SpearmanRankCorrelation_Histogram_HTF
SpearmanRankCorrelation_Histogram
Индикатор SpearmanRankCorrelation в виде цветной гистограммыSR-RateIndicator_Alert
Индикатор SR-RateIndicator с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения при пробоях уровней перекупленности и перепроданности гистограммой.
E-Friday
Смотрим на дневной бар #1. Трейлинг позиции.Standard Deviation smoothing
Сглаженный Standard Deviation