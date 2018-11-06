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Open Close - эксперт для MetaTrader 5

zan | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1745
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
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Автор идеи - Ilnaz

автор кода mq5 - barabashkakvn

Советник анализирует свечи #1 и #2.

Пример открытия и закрытия для SELL

Условие для открытия - в рынке нет ни одной позиции и

      //--- покупаем
      if((rates[1].open>rates[2].open) && (rates[1].close<rates[2].close))
        {
         double lot=TradeSizeOptimized();
         OpenBuy(lot,0.0,0.0);
         return;
        }
      //--- продаем
      if((rates[1].open<rates[2].open) && (rates[1].close>rates[2].close))
        {
         double lot=TradeSizeOptimized();
         OpenSell(lot,0.0,0.0);
         return;
        }

Когда есть открытая позиция - проверяем условие для закрытия

      if(rates[1].open<rates[2].open && (rates[1].close<rates[2].close))
        {
         ClosePositions(POSITION_TYPE_BUY);
         return;
        }
      if(rates[1].open>rates[2].open && (rates[1].close>rates[2].close))
        {
         ClosePositions(POSITION_TYPE_SELL);
         return;
        }
Time_Bar_Custom_Monthly Time_Bar_Custom_Monthly

Краткое описание

Executer AC Executer AC

Торговая система на индикаторе iAC (Acceleration/Deceleration, Accelerator/Decelerator Oscillator, AC)

SR-RateIndicator_HTF SR-RateIndicator_HTF

Индикатор SR-RateIndicator с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

SR-RateIndicator_Alert SR-RateIndicator_Alert

Индикатор SR-RateIndicator с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения при пробоях уровней перекупленности и перепроданности гистограммой.