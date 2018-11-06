Автор идеи - Ilnaz

автор кода mq5 - barabashkakvn

Советник анализирует свечи #1 и #2.

Пример открытия и закрытия для SELL

Условие для открытия - в рынке нет ни одной позиции и

if ((rates[ 1 ].open>rates[ 2 ].open) && (rates[ 1 ].close<rates[ 2 ].close)) { double lot=TradeSizeOptimized(); OpenBuy(lot, 0.0 , 0.0 ); return ; } if ((rates[ 1 ].open<rates[ 2 ].open) && (rates[ 1 ].close>rates[ 2 ].close)) { double lot=TradeSizeOptimized(); OpenSell(lot, 0.0 , 0.0 ); return ; }

Когда есть открытая позиция - проверяем условие для закрытия