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Open Close - эксперт для MetaTrader 5
- Опубликовал:
-
Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
- Просмотров:
- 1745
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор идеи - Ilnaz
автор кода mq5 - barabashkakvn
Советник анализирует свечи #1 и #2.
Пример открытия и закрытия для SELL
Условие для открытия - в рынке нет ни одной позиции и
//--- покупаем if((rates[1].open>rates[2].open) && (rates[1].close<rates[2].close)) { double lot=TradeSizeOptimized(); OpenBuy(lot,0.0,0.0); return; } //--- продаем if((rates[1].open<rates[2].open) && (rates[1].close>rates[2].close)) { double lot=TradeSizeOptimized(); OpenSell(lot,0.0,0.0); return; }
Когда есть открытая позиция - проверяем условие для закрытия
if(rates[1].open<rates[2].open && (rates[1].close<rates[2].close)) { ClosePositions(POSITION_TYPE_BUY); return; } if(rates[1].open>rates[2].open && (rates[1].close>rates[2].close)) { ClosePositions(POSITION_TYPE_SELL); return; }
Time_Bar_Custom_Monthly
Краткое описаниеExecuter AC
Торговая система на индикаторе iAC (Acceleration/Deceleration, Accelerator/Decelerator Oscillator, AC)
SR-RateIndicator_HTF
Индикатор SR-RateIndicator с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахSR-RateIndicator_Alert
Индикатор SR-RateIndicator с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения при пробоях уровней перекупленности и перепроданности гистограммой.