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Индикаторы

SR-RateIndicator_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1243
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор  SR-RateIndicator с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора SR-RateIndicator.ex5.

Рис.1. Индикатор SR-RateIndicator_HTF

Рис.1. Индикатор SR-RateIndicator_HTF

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Ещё одна вариация на тему: текущая свеча выше (или ниже) предыдущей

Time_Bar_Custom_Monthly Time_Bar_Custom_Monthly

Краткое описание

SR-RateIndicator_Alert SR-RateIndicator_Alert

Индикатор SR-RateIndicator с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения при пробоях уровней перекупленности и перепроданности гистограммой.

SpearmanRankCorrelation_Histogram SpearmanRankCorrelation_Histogram

Индикатор SpearmanRankCorrelation в виде цветной гистограммы