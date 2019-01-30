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Индикаторы

Corrected generalized double DEMA - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Опубликован:
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Теория:

Двойная экспоненциальная скользящая средняя (Double Exponential Moving Average, DEMA) была разработан Патриком Маллоем (Patrick Mulloy) как попытка уменьшить запаздывание традиционных скользящих средних. Впервые индикатор был опубликован в феврале 1994 в журнале "Technical Analysis of Stocks & Commodities" в статье Патрика Маллоя "Сглаживание данных более быстрыми скользящими средними". Способ расчета:

Расчеты DEMA основаны на сочетании одинарной EMA и двойной EMA:
1. Расчет EMA
2. Расчет сглаженной EMA - EMA с тем же периодом рассчитывается по EMA, вычисленному на первом шаге
3. Расчет DEMA
DEMA = 2 * EMA - 1 * (Smoothed EMA)

В "обобщенной" DEMA части 2* и 1* были заменены "коэффициентами объема", что влияет на скорость результата. Этот индикатор - промежуточный шаг между простым GDEMA и T3, поэтому он более плавный, чем GDEMA, но менее плавный, чем T3.

В этой версии:

Это обобщенная двойная DEMA с применением метода коррекции Александра Уля - так что получается скорректированная обобщенная DEMA. Также для помощи в определении тренда добавлены плавающие уровни. Доступные методы окрашивания:

  • смена цвета при изменении наклона
  • смена цвета при пересечении внешнего плавающего уровня
  • смена цвета при пересечении среднего плавающего уровня
  • смена цвета при пересечении среднего значения (GDEMA)

Использование:

В качестве сигнала можно использовать смену цвета в соответствие с режимом окрашивания.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/23064

Corrected generalized DEMA Corrected generalized DEMA

Скорректированный обобщенный индикатор DEMA

Weis Waves Weis Waves

Индикатор Volume Wave, изначально идеализированный Ричардом Д. Вайкоффом.

Volume weighted moving average Volume weighted moving average

Объемно-взвешенная скользящая средняя

Corrected volume weighted moving average Corrected volume weighted moving average

Скорректированная объемно-взвешенная скользящая средняя