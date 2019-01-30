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Индикаторы

Volume weighted moving average - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
2912
Рейтинг:
(31)
Опубликован:
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Теория:

Объемно-взвешенная скользящая средняя схожа с другими взвешенными скользящими, но для весов цен используются объемы. Таким образом, цена с большим объемом (тиковым или реальным) имеет больший вес, чем цена с низким объемом.

Использование:

Для расчетов можно выбрать тип объема:

  • тиковые объемы
  • реальные объемы

Если у вашего брокера нет реальных объемов, индикатор будет рассматривать все объемы равными 1 - в этом случае результаты будут аналогичными простой скользящей SMA. Во всех других случаях на показатели влияют объемы.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/23075

Corrected generalized double DEMA Corrected generalized double DEMA

Скорректированная общая двойная DEMA.

Corrected generalized DEMA Corrected generalized DEMA

Скорректированный обобщенный индикатор DEMA

Corrected volume weighted moving average Corrected volume weighted moving average

Скорректированная объемно-взвешенная скользящая средняя

Volume weighted awesome oscillator Volume weighted awesome oscillator

Объемно-взвешенный осциллятор Awesome