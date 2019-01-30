Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Volume weighted moving average - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2912
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Теория:
Объемно-взвешенная скользящая средняя схожа с другими взвешенными скользящими, но для весов цен используются объемы. Таким образом, цена с большим объемом (тиковым или реальным) имеет больший вес, чем цена с низким объемом.
Использование:
Для расчетов можно выбрать тип объема:
- тиковые объемы
- реальные объемы
Если у вашего брокера нет реальных объемов, индикатор будет рассматривать все объемы равными 1 - в этом случае результаты будут аналогичными простой скользящей SMA. Во всех других случаях на показатели влияют объемы.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/23075
Скорректированная общая двойная DEMA.Corrected generalized DEMA
Скорректированный обобщенный индикатор DEMA
Скорректированная объемно-взвешенная скользящая средняяVolume weighted awesome oscillator
Объемно-взвешенный осциллятор Awesome