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Weis Waves - индикатор для MetaTrader 5
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Это очень простой, но эффективный индикатор Volume Waves для MetaTrader 5.
«Любой, кто наблюдал за движением цены внутри дня, знает, что оно происходит как серия волн покупки и продажи...»
Если вы хотите поэкспериментировать с таким анализом, рекомендую почитать работы Ричарда Д. Вайкоффа.
Надеюсь, индикатор будет полезным для сообщества.
Удачи вам!
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/23046
Liner regression
Линейная регрессияVolume Profil & Range V6
Индикатор Volume Profile + Range v6.0 (бывший TPO).
Corrected generalized DEMA
Скорректированный обобщенный индикатор DEMACorrected generalized double DEMA
Скорректированная общая двойная DEMA.