Это очень простой, но эффективный индикатор Volume Waves для MetaTrader 5.



«Любой, кто наблюдал за движением цены внутри дня, знает, что оно происходит как серия волн покупки и продажи...»





Если вы хотите поэкспериментировать с таким анализом, рекомендую почитать работы Ричарда Д. Вайкоффа.

Надеюсь, индикатор будет полезным для сообщества.

Удачи вам!

