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Индикаторы

Weis Waves - индикатор для MetaTrader 5

Flavio Javier Jarabeck
Flavio Javier Jarabeck

Flavio Javier Jarabeck

4.6 (554)
We are a closed brotherhood of traders whose ultimate goal is to profit through well-studied, structured, and automated trades. As a result, we publish dozens of MT5 indicators (FREE and paid) to the global MQL5 community. 80% of our published products are high-quality free indicators so beginner
87 продуктов 8 кодов 21 тема 2238 комментариев
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Просмотров:
3773
Рейтинг:
(63)
Опубликован:
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Это очень простой, но эффективный индикатор Volume Waves для MetaTrader 5.


«Любой, кто наблюдал за движением цены внутри дня, знает, что оно происходит как серия волн покупки и продажи...»

Если вы хотите поэкспериментировать с таким анализом, рекомендую почитать работы Ричарда Д. Вайкоффа.

Надеюсь, индикатор будет полезным для сообщества.

Weis Volume Waves

Удачи вам!

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/23046

Liner regression Liner regression

Линейная регрессия

Volume Profil &amp; Range V6 Volume Profil &amp; Range V6

Индикатор Volume Profile + Range v6.0 (бывший TPO).

Corrected generalized DEMA Corrected generalized DEMA

Скорректированный обобщенный индикатор DEMA

Corrected generalized double DEMA Corrected generalized double DEMA

Скорректированная общая двойная DEMA.