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Corrected generalized DEMA - индикатор для MetaTrader 5
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Теория:
Двойная экспоненциальная скользящая средняя (Double Exponential Moving Average, DEMA) была разработан Патриком Маллоем (Patrick Mulloy) как попытка уменьшить запаздывание традиционных скользящих средних. Впервые индикатор был опубликован в феврале 1994 в журнале "Technical Analysis of Stocks & Commodities" в статье Патрика Маллоя "Сглаживание данных более быстрыми скользящими средними". Способ расчета:
Расчеты DEMA основаны на сочетании одинарной EMA и двойной EMA:1. Расчет EMA
2. Расчет сглаженной EMA - EMA с тем же периодом рассчитывается по EMA, вычисленному на первом шаге
3. Расчет DEMA
DEMA = 2 * EMA - 1 * (Smoothed EMA)
В "обобщенной" DEMA части 2* и 1* были заменены "коэффициентами объема", что влияет на скорость результата.
В этой версии:
Это обобщенная DEMA с применением метода коррекции Александра Уля - так что получается скорректированная обобщенная DEMA. Также для помощи в определении тренда добавлены плавающие уровни. Доступные методы окрашивания:
- смена цвета при изменении наклона
- смена цвета при пересечении внешнего плавающего уровня
- смена цвета при пересечении среднего плавающего уровня
- смена цвета при пересечении среднего значения (GDEMA)
Использование:
В качестве сигнала можно использовать смену цвета в соответствие с режимом окрашивания.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/23063
Индикатор Volume Wave, изначально идеализированный Ричардом Д. Вайкоффом.Liner regression
Линейная регрессия
Скорректированная общая двойная DEMA.Volume weighted moving average
Объемно-взвешенная скользящая средняя