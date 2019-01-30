Теория:

Двойная экспоненциальная скользящая средняя (Double Exponential Moving Average, DEMA) была разработан Патриком Маллоем (Patrick Mulloy) как попытка уменьшить запаздывание традиционных скользящих средних. Впервые индикатор был опубликован в феврале 1994 в журнале "Technical Analysis of Stocks & Commodities" в статье Патрика Маллоя "Сглаживание данных более быстрыми скользящими средними". Способ расчета:



1. Расчет EMA

2. Расчет сглаженной EMA - EMA с тем же периодом рассчитывается по EMA, вычисленному на первом шаге

3. Расчет DEMA

DEMA = 2 * EMA - 1 * (Smoothed EMA) Расчеты DEMA основаны на сочетании одинарной EMA и двойной EMA:

В "обобщенной" DEMA части 2* и 1* были заменены "коэффициентами объема", что влияет на скорость результата.



В этой версии:

Это обобщенная DEMA с применением метода коррекции Александра Уля - так что получается скорректированная обобщенная DEMA. Также для помощи в определении тренда добавлены плавающие уровни. Доступные методы окрашивания:

смена цвета при изменении наклона

смена цвета при пересечении внешнего плавающего уровня

смена цвета при пересечении среднего плавающего уровня

смена цвета при пересечении среднего значения (GDEMA)

Использование:

В качестве сигнала можно использовать смену цвета в соответствие с режимом окрашивания.



