Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Corrected volume weighted moving average - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1938
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Теория:
Объемно-взвешенная скользящая средняя схожа с другими взвешенными скользящими, но для весов цен используются объемы. Таким образом, цена с большим объемом (тиковым или реальным) имеет больший вес, чем цена с низким объемом.
В этой версии:
Для расчетов можно выбрать тип объема:
- тиковые объемы
- реальные объемы
Это объемно-взвешенная скользящая средняя с применением метода коррекции Александра Уля - так что получается скорректированная обобщенная DEMA. Также для помощи в определении тренда добавлены плавающие уровни. Доступные методы окрашивания:
- смена цвета при изменении наклона
- смена цвета при пересечении внешнего плавающего уровня
- смена цвета при пересечении среднего плавающего уровня
- смена цвета при пересечении среднего значения (GDEMA)
Использование:
Если у вашего брокера нет реальных объемов, индикатор будет рассматривать все объемы равными 1 - в этом случае результаты будут аналогичными простой скользящей SMA. Во всех других случаях на показатели влияют объемы. В качестве сигнала можно использовать смену цвета в соответствие с режимом окрашивания.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/23076
Объемно-взвешенная скользящая средняяCorrected generalized double DEMA
Скорректированная общая двойная DEMA.
Объемно-взвешенный осциллятор AwesomeRSI candles with Keltner channel
Свечи RSI с каналом Кельтнера