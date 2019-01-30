Теория:

Объемно-взвешенная скользящая средняя схожа с другими взвешенными скользящими, но для весов цен используются объемы. Таким образом, цена с большим объемом (тиковым или реальным) имеет больший вес, чем цена с низким объемом.

В этой версии:

Для расчетов можно выбрать тип объема:

тиковые объемы

реальные объемы

Это объемно-взвешенная скользящая средняя с применением метода коррекции Александра Уля - так что получается скорректированная обобщенная DEMA. Также для помощи в определении тренда добавлены плавающие уровни. Доступные методы окрашивания:

смена цвета при изменении наклона

смена цвета при пересечении внешнего плавающего уровня

смена цвета при пересечении среднего плавающего уровня

смена цвета при пересечении среднего значения (GDEMA)

Использование:

Если у вашего брокера нет реальных объемов, индикатор будет рассматривать все объемы равными 1 - в этом случае результаты будут аналогичными простой скользящей SMA. Во всех других случаях на показатели влияют объемы. В качестве сигнала можно использовать смену цвета в соответствие с режимом окрашивания.



