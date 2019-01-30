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Индикаторы

Corrected volume weighted moving average - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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(44)
Опубликован:
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Теория:

Объемно-взвешенная скользящая средняя схожа с другими взвешенными скользящими, но для весов цен используются объемы. Таким образом, цена с большим объемом (тиковым или реальным) имеет больший вес, чем цена с низким объемом.

В этой версии:

Для расчетов можно выбрать тип объема:

  • тиковые объемы
  • реальные объемы

Это объемно-взвешенная скользящая средняя с применением метода коррекции Александра Уля - так что получается скорректированная обобщенная DEMA. Также для помощи в определении тренда добавлены плавающие уровни. Доступные методы окрашивания:

  • смена цвета при изменении наклона
  • смена цвета при пересечении внешнего плавающего уровня
  • смена цвета при пересечении среднего плавающего уровня
  • смена цвета при пересечении среднего значения (GDEMA)

Использование:

Если у вашего брокера нет реальных объемов, индикатор будет рассматривать все объемы равными 1 - в этом случае результаты будут аналогичными простой скользящей SMA. Во всех других случаях на показатели влияют объемы. В качестве сигнала можно использовать смену цвета в соответствие с режимом окрашивания.



Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/23076

Volume weighted moving average Volume weighted moving average

Объемно-взвешенная скользящая средняя

Corrected generalized double DEMA Corrected generalized double DEMA

Скорректированная общая двойная DEMA.

Volume weighted awesome oscillator Volume weighted awesome oscillator

Объемно-взвешенный осциллятор Awesome

RSI candles with Keltner channel RSI candles with Keltner channel

Свечи RSI с каналом Кельтнера