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ColorRSI_X20_Cloud - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор ColorRSI_X20 с добавлением фоновой заливки в зонах перкупленности и перепроданности. Размер и положение заливки меняется входными параметрами
input uint HighLevelM=80; // уровень максимальной перекупленности input uint HighLevel=60; // уровень перекупленности input uint MidLevel=50; // уровень середины input uint LowLevel=40; // уровень перепроданности input uint LowLevelM=20; // уровень минимальной перепроданности
При накидывании индикатора на график можно менять стиль и цвет только первой линии индикатора, которая идёт под вторыми номером в цветовой закладке Входных параметров индикатора, остальные линии будут иметь аналогичный вид.
Рис.1. Индикатор ColorRSI_X20_Cloud
ColorXFisher_org_v1_X20_Cloud
Индикатор XColorFisher_org_v1_X20 с добавлением фоновой заливки в зонах перкупленности и перепроданностиColorXFisher_org_v1_X20
Индикатор XFisher_org_v1_X20 с возможностью окраски каждой линии в зависимости от её положения относительно зон перекупленности и перепроданности
WSI
Индикатор WSIWilder_ATR
Индикатор Wilder ATR