Индикатор ColorRSI_X20 с добавлением фоновой заливки в зонах перкупленности и перепроданности. Размер и положение заливки меняется входными параметрами

input uint HighLevelM= 80 ; input uint HighLevel= 60 ; input uint MidLevel= 50 ; input uint LowLevel= 40 ; input uint LowLevelM= 20 ;

При накидывании индикатора на график можно менять стиль и цвет только первой линии индикатора, которая идёт под вторыми номером в цветовой закладке Входных параметров индикатора, остальные линии будут иметь аналогичный вид.







Рис.1. Индикатор ColorRSI_X20_Cloud