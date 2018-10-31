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Индикаторы

ColorXFisher_org_v1_X20_Cloud - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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(12)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор ColorXFisher_org_v1_X20 с добавлением фоновой заливки в зонах перкупленности и перепроданности. Размер и положение заливки меняется входными параметрами

input double              HighLevelM=+2.30001;      // уровень максимальной перекупленности
input double              HighLevel=+1.0001;      // уровень перекупленности
input double               MidLevel=0.0;          // уровень середины
input double               LowLevel=-1.0001;      // уровень перепроданности
input double               LowLevelM=-2.3001;      // уровень минимальной перепроданности

При накидывании индикатора на график можно менять стиль и цвет только первой линии индикатора, которая идёт под вторыми номером в цветовой закладке Входных параметров индикатора, остальные линии будут иметь аналогичный вид.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Для работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора XFisher_org_v1.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

Рис.1. Индикатор ColorXFisher_org_v1_X20_Cloud

Рис.1. Индикатор ColorXFisher_org_v1_X20_Cloud

ColorXFisher_org_v1_X20 ColorXFisher_org_v1_X20

Индикатор XFisher_org_v1_X20 с возможностью окраски каждой линии в зависимости от её положения относительно зон перекупленности и перепроданности

ColorRSI_X20 ColorRSI_X20

Индикатор RSI_X20 с возможностью окраски каждой линии в зависимости от её положения относительно зон перекупленности и перепроданности

ColorRSI_X20_Cloud ColorRSI_X20_Cloud

Индикатор ColorRSI_X20 с добавлением фоновой заливки в зонах перкупленности и перепроданности

WSI WSI

Индикатор WSI