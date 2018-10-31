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ColorXFisher_org_v1_X20_Cloud - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор ColorXFisher_org_v1_X20 с добавлением фоновой заливки в зонах перкупленности и перепроданности. Размер и положение заливки меняется входными параметрами
input double HighLevelM=+2.30001; // уровень максимальной перекупленности input double HighLevel=+1.0001; // уровень перекупленности input double MidLevel=0.0; // уровень середины input double LowLevel=-1.0001; // уровень перепроданности input double LowLevelM=-2.3001; // уровень минимальной перепроданности
При накидывании индикатора на график можно менять стиль и цвет только первой линии индикатора, которая идёт под вторыми номером в цветовой закладке Входных параметров индикатора, остальные линии будут иметь аналогичный вид.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Для работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора XFisher_org_v1.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
Рис.1. Индикатор ColorXFisher_org_v1_X20_Cloud
Индикатор XFisher_org_v1_X20 с возможностью окраски каждой линии в зависимости от её положения относительно зон перекупленности и перепроданностиColorRSI_X20
Индикатор RSI_X20 с возможностью окраски каждой линии в зависимости от её положения относительно зон перекупленности и перепроданности
Индикатор ColorRSI_X20 с добавлением фоновой заливки в зонах перкупленности и перепроданностиWSI
Индикатор WSI