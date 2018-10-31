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Индикаторы

ColorRSI_X20 - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1536
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор RSI_X20 с возможностью окраски каждой линии в зависимости от её положения относительно зон перекупленности и перепроданности. При накидывании индикатора на график можно менять стиль и цвет только первой линии индикатора, остальные линии будут иметь аналогичный вид.

Рис.1. Индикатор ColorRSI_X20

Рис.1. Индикатор ColorRSI_X20

Time_Bar_Custom_Weekly Time_Bar_Custom_Weekly

Индикатор строит по одной вертикальной линии на графике в сутки в фиксированный в настройках момент времени один раз в неделю

Tengri Tengri

Используются индикаторы iMA (Moving Average, MA), iRSI (Relative Strength Index, RSI) и Silence. Мартингейл .

ColorXFisher_org_v1_X20 ColorXFisher_org_v1_X20

Индикатор XFisher_org_v1_X20 с возможностью окраски каждой линии в зависимости от её положения относительно зон перекупленности и перепроданности

ColorXFisher_org_v1_X20_Cloud ColorXFisher_org_v1_X20_Cloud

Индикатор XColorFisher_org_v1_X20 с добавлением фоновой заливки в зонах перкупленности и перепроданности