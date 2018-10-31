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ColorRSI_X20 - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор RSI_X20 с возможностью окраски каждой линии в зависимости от её положения относительно зон перекупленности и перепроданности. При накидывании индикатора на график можно менять стиль и цвет только первой линии индикатора, остальные линии будут иметь аналогичный вид.
Рис.1. Индикатор ColorRSI_X20
Индикатор строит по одной вертикальной линии на графике в сутки в фиксированный в настройках момент времени один раз в неделюTengri
Используются индикаторы iMA (Moving Average, MA), iRSI (Relative Strength Index, RSI) и Silence. Мартингейл .
Индикатор XFisher_org_v1_X20 с возможностью окраски каждой линии в зависимости от её положения относительно зон перекупленности и перепроданностиColorXFisher_org_v1_X20_Cloud
Индикатор XColorFisher_org_v1_X20 с добавлением фоновой заливки в зонах перкупленности и перепроданности