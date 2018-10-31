Индикатор RSI_X20 с возможностью окраски каждой линии в зависимости от её положения относительно зон перекупленности и перепроданности. При накидывании индикатора на график можно менять стиль и цвет только первой линии индикатора, остальные линии будут иметь аналогичный вид.





Рис.1. Индикатор ColorRSI_X20

