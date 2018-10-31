Индикатор XFisher_org_v1_X20 с возможностью окраски каждой линии в зависимости от её положения относительно зон перекупленности и перепроданности. При накидывании индикатора на график можно менять стиль и цвет только первой линии индикатора, остальные линии будут иметь аналогичный вид.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Для работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора XFisher_org_v1.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.







Рис.1. Индикатор ColorXFisher_org_v1_X20