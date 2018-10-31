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ColorXFisher_org_v1_X20 - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор XFisher_org_v1_X20 с возможностью окраски каждой линии в зависимости от её положения относительно зон перекупленности и перепроданности. При накидывании индикатора на график можно менять стиль и цвет только первой линии индикатора, остальные линии будут иметь аналогичный вид.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Для работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора XFisher_org_v1.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
Рис.1. Индикатор ColorXFisher_org_v1_X20
Индикатор RSI_X20 с возможностью окраски каждой линии в зависимости от её положения относительно зон перекупленности и перепроданностиTime_Bar_Custom_Weekly
Индикатор строит по одной вертикальной линии на графике в сутки в фиксированный в настройках момент времени один раз в неделю
Индикатор XColorFisher_org_v1_X20 с добавлением фоновой заливки в зонах перкупленности и перепроданностиColorRSI_X20_Cloud
Индикатор ColorRSI_X20 с добавлением фоновой заливки в зонах перкупленности и перепроданности