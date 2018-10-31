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Индикаторы

Wilder_ATR - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
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Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
1741
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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Индикатор Wilder ATR - средний истинный диапазон Уайлдера (J. Welles Wilder)

Имеет два настраиваемых параметра:

  • Period - период расчёта
  • Method - метод сглаживания

Расчёт:

Wilder ATR = MA(TR, Period, Method)

где:

TR (True Range) = Maximum(HL, HC, LC)
HL = High-Low
HC = Abs(High-PrevClose)
LC = Abs(Low-PrevClose)


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