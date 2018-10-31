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Wilder_ATR - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Wilder ATR - средний истинный диапазон Уайлдера (J. Welles Wilder)
Имеет два настраиваемых параметра:
- Period - период расчёта
- Method - метод сглаживания
Расчёт:
Wilder ATR = MA(TR, Period, Method)
где:
TR (True Range) = Maximum(HL, HC, LC)
HL = High-Low
HC = Abs(High-PrevClose)
LC = Abs(Low-PrevClose)
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