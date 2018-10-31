CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

WSI - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1720
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор-осциллятор Wave Segregation Index (WSI) основан на отношении двух индикаторов: ADX и CCI, и отображается в виде цветной гистограммы.

Имеет два настраиваемых параметра:

  • CCI period - период расчёта CCI
  • ADX period - период расчёта ADX

Расчёт:

WSI = (CCI * PriceTypical * ADX) / 1000.0

где:

CCI = CCI(PRICE_TYPICAL, CCI period)

ADX = ADX(ADX period)

PriceTypical = (High+Low+Close)/3

ColorRSI_X20_Cloud ColorRSI_X20_Cloud

Индикатор ColorRSI_X20 с добавлением фоновой заливки в зонах перкупленности и перепроданности

ColorXFisher_org_v1_X20_Cloud ColorXFisher_org_v1_X20_Cloud

Индикатор XColorFisher_org_v1_X20 с добавлением фоновой заливки в зонах перкупленности и перепроданности

Wilder_ATR Wilder_ATR

Индикатор Wilder ATR

Wick_Length Wick_Length

Индикатор Wick length