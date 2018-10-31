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WSI - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор-осциллятор Wave Segregation Index (WSI) основан на отношении двух индикаторов: ADX и CCI, и отображается в виде цветной гистограммы.
Имеет два настраиваемых параметра:
- CCI period - период расчёта CCI
- ADX period - период расчёта ADX
Расчёт:
WSI = (CCI * PriceTypical * ADX) / 1000.0
где:
CCI = CCI(PRICE_TYPICAL, CCI period)
ADX = ADX(ADX period)
PriceTypical = (High+Low+Close)/3
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