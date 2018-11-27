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ColorRSI_X20_Cloud - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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ColorRSI_X20 指标，含有在超买/超卖区域填充背景的功能。填充的大小和位置可以在输入参数中调整.

input uint                 HighLevelM=80;          // 最大超买水平
input uint                 HighLevel=60;           // 超买水平
input uint                 MidLevel=50;            // 中间水平
input uint                 LowLevel=40;            // 超卖水平
input uint                 LowLevelM=20;           // 最小超卖水平

当运行这个指标时，您可以在指标输入部分的第二个页面里只改变第一条指标线的显示风格和颜色，而其它剩余的线就也将具有同样的外观。

图 1. ColorRSI_X20_Cloud 指标

图 1. ColorRSI_X20_Cloud 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23014

Pendulum Pendulum

Pendulum. 定期开启仓位。

BADX BADX

这个 EA交易使用了 iADX (平均方向性移动指数, ADX) 和 iBands (布林带, BB) 指标

ColorXFisher_org_v1_X20_Cloud ColorXFisher_org_v1_X20_Cloud

XColorFisher_org_v1_X20 指标，含有对超买/超卖区域背景填充的功能

ColorXFisher_org_v1_X20 ColorXFisher_org_v1_X20

XFisher_org_v1_X20 指标，每条线可以根据它与超买和超卖区域的相对位置而有不同颜色