ColorRSI_X20 指标，含有在超买/超卖区域填充背景的功能。填充的大小和位置可以在输入参数中调整.

input uint HighLevelM= 80 ; input uint HighLevel= 60 ; input uint MidLevel= 50 ; input uint LowLevel= 40 ; input uint LowLevelM= 20 ;

当运行这个指标时，您可以在指标输入部分的第二个页面里只改变第一条指标线的显示风格和颜色，而其它剩余的线就也将具有同样的外观。







图 1. ColorRSI_X20_Cloud 指标