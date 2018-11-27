请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
ColorRSI_X20 指标，含有在超买/超卖区域填充背景的功能。填充的大小和位置可以在输入参数中调整.
input uint HighLevelM=80; // 最大超买水平 input uint HighLevel=60; // 超买水平 input uint MidLevel=50; // 中间水平 input uint LowLevel=40; // 超卖水平 input uint LowLevelM=20; // 最小超卖水平
当运行这个指标时，您可以在指标输入部分的第二个页面里只改变第一条指标线的显示风格和颜色，而其它剩余的线就也将具有同样的外观。
图 1. ColorRSI_X20_Cloud 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23014
ColorXFisher_org_v1_X20_Cloud
XColorFisher_org_v1_X20 指标，含有对超买/超卖区域背景填充的功能ColorXFisher_org_v1_X20
XFisher_org_v1_X20 指标，每条线可以根据它与超买和超卖区域的相对位置而有不同颜色