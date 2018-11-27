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ColorXFisher_org_v1_X20 - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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ColorXFisher_org_v1_X20.mq5 (22.29 KB) 预览
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
XFisher_org_v1.mq5 (18.01 KB) 预览
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XFisher_org_v1_X20 指标，每条线可以根据它与超买和超卖区域的相对位置而有不同的颜色。当运行这个指标时，您可以改变第一条指标线的显示风格和颜色，其它线就会有一样的外观。

本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 开发库的类 (把它复制到o <terminal_data_folder>\MQL5\Include). 类的使用在文章"不使用额外缓冲区平均价格序列用于中间计算"中有详尽介绍。

为了使指标能够正确运行，要把编译好的 XFisher_org_v1.ex5 指标文件放到 terminal_data_folder\MQL5\Indicators 文件夹下。

图 1. ColorXFisher_org_v1_X20 指标

图 1. ColorXFisher_org_v1_X20 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23012

ColorXFisher_org_v1_X20_Cloud ColorXFisher_org_v1_X20_Cloud

XColorFisher_org_v1_X20 指标，含有对超买/超卖区域背景填充的功能

ColorRSI_X20_Cloud ColorRSI_X20_Cloud

ColorRSI_X20 指标，含有在超买/超卖区域填充背景的功能

ColorRSI_X20 ColorRSI_X20

RSI_X20 指标，每条线根据它与超买和超卖区域的相对位置可以有不同颜色

Time_Bar_Custom_Weekly Time_Bar_Custom_Weekly

这个指标在每个星期中的每天指定时间画出一条垂直线。