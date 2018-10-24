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XFisher_org_v1_X20 - индикатор для MetaTrader 5
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Двадцать индикаторов Фишера с дополнительным сглаживанием в одном окне.
//+----------------------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+----------------------------------------------+ input uint FLength=3; // стартовая глубина усреднения input uint step = 1; // шаг изменения глубины усреднения input Smooth_Method MA_SMethod=MODE_JJMA; // Метод сглаживания input uint MA_Length=3; // Глубина сглаживания input int MA_Phase=15; // параметр сглаживания, //---- для JJMA изменяющийся в пределах -100 ... +100, влияет на качество переходного процесса; //---- Для VIDIA это период CMO, для AMA это период медленной скользящей input ENUM_APPLIED_PRICE_ IPC=PRICE_CLOSE_; // ценовая константа
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора XFisher_org_1.ex5.
Рис.1. Индикатор XFisher_org_v1_X20
Три канала стандартной девиации с использованием индикаторных буферов, построенные на количестве баров, определяемых во входных параметрах индикатора, с фоновой заливкой каналовStandard_Deviation_Channels_x3
Три канала стандартной девиации с использованием индикаторных буферов, построенные на количестве баров, определяемых во входных параметрах индикатора
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