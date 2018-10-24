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Индикаторы

XFisher_org_v1_X20 - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1665
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
XFisher_org_v1.mq5 (18.01 KB) просмотр
XFisher_org_v1_X20.mq5 (18.28 KB) просмотр
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Двадцать индикаторов Фишера с дополнительным сглаживанием в одном окне.

//+----------------------------------------------+
//| Входные параметры индикатора                 |
//+----------------------------------------------+
input uint FLength=3;                             // стартовая глубина усреднения
input uint  step = 1;                             // шаг изменения глубины усреднения
input Smooth_Method MA_SMethod=MODE_JJMA;         // Метод сглаживания
input uint MA_Length=3;                           // Глубина сглаживания                    
input int MA_Phase=15;                            // параметр сглаживания,
//---- для JJMA изменяющийся в пределах -100 ... +100, влияет на качество переходного процесса;
//---- Для VIDIA это период CMO, для AMA это период медленной скользящей                  
input ENUM_APPLIED_PRICE_ IPC=PRICE_CLOSE_;       // ценовая константа

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора XFisher_org_1.ex5.

Рис.1. Индикатор XFisher_org_v1_X20

Рис.1. Индикатор XFisher_org_v1_X20


Standard_Deviation_Channels_x3_Cloud Standard_Deviation_Channels_x3_Cloud

Три канала стандартной девиации с использованием индикаторных буферов, построенные на количестве баров, определяемых во входных параметрах индикатора, с фоновой заливкой каналов

Standard_Deviation_Channels_x3 Standard_Deviation_Channels_x3

Три канала стандартной девиации с использованием индикаторных буферов, построенные на количестве баров, определяемых во входных параметрах индикатора

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