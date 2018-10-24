Двадцать индикаторов Фишера с дополнительным сглаживанием в одном окне.

input uint FLength= 3 ; input uint step = 1 ; input Smooth_Method MA_SMethod=MODE_JJMA; input uint MA_Length= 3 ; input int MA_Phase= 15 ; input ENUM_APPLIED_PRICE_ IPC=PRICE_CLOSE_;

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора XFisher_org_1.ex5.







Рис.1. Индикатор XFisher_org_v1_X20



