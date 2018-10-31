Индикатор строит по одной вертикальной линии на графике в сутки в фиксированный в настройках момент времени один раз в неделю. Отрисовка линий происходит с помощью индикаторных буферов и типа графического построения DRAW_HISTOGRAM2. Целесообразно располагать этот индикатор на основном графике до установки на него других индикаторов.









Рис.1. Индикатор Time_Bar_Custom_Weekly в основном окне графика





Вполне допустимо располагать индикатор и в дополнительных окнах других индикаторов, просто накидывая его на эти окна из окна навигатора.







Рис.2. Индикатор Time_Bar_Custom_Weekly в дополнительном окне графика другого индикатора