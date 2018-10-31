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Индикаторы

Time_Bar_Custom_Weekly - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор строит по одной вертикальной линии на графике в сутки в фиксированный в настройках момент времени один раз в неделю. Отрисовка линий происходит с помощью индикаторных буферов и типа графического построения DRAW_HISTOGRAM2. Целесообразно располагать этот индикатор на основном графике до установки на него других индикаторов.


Рис.1. Индикатор Time_Bar_Custom_Weekly в основном окне графика

Рис.1. Индикатор Time_Bar_Custom_Weekly в основном окне графика


Вполне допустимо располагать индикатор и в дополнительных окнах других индикаторов, просто накидывая его на эти окна из окна навигатора.

Рис.2. Индикатор Time_Bar_Custom_Weekly в дополнительном окне графика другого индикатора

Рис.2. Индикатор Time_Bar_Custom_Weekly в дополнительном окне графика другого индикатора

Tengri Tengri

Используются индикаторы iMA (Moving Average, MA), iRSI (Relative Strength Index, RSI) и Silence. Мартингейл .

RSI_X20 RSI_X20

Двадцать индикаторов RSI в одном окне.

ColorRSI_X20 ColorRSI_X20

Индикатор RSI_X20 с возможностью окраски каждой линии в зависимости от её положения относительно зон перекупленности и перепроданности

ColorXFisher_org_v1_X20 ColorXFisher_org_v1_X20

Индикатор XFisher_org_v1_X20 с возможностью окраски каждой линии в зависимости от её положения относительно зон перекупленности и перепроданности