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Индикаторы

Vortex_Trend - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
2464
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(18)
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Информационно-сигнальный индикатор Vortex Trend. Основан на индикаторе Vortex, и отображает в отдельном окне графика цветную диаграмму направления тренда.

Имеет пять настраиваемых параметров:

  • Vortex period - период расчёта индикатора Vortex
  • Upper limit of the filtering range - верхняя граница фильтрующего диапазона
  • Lower limit of the filtering range - нижняя граница фильтрующего диапазона
  • Use Vortex smoothing - использовать сглаживание линий индикатора Vortex (Yes/No)
  • Smoothing - период сглаживания линий индикатора Vortex
  • Восходящий тренд (зелёные сигнальные указатели)
    Когда линия +VI индикатора Vortex больше уровня     Upper limit of the filtering range (по умолчанию 110) и
    Когда     линия -VI индикатора Vortex меньше уровня Lower limit of the filtering range (по умолчанию 90)

  • Нисходящий тренд (красные сигнальные указатели)
    Когда линия -VI индикатора Vortex больше уровня     Upper limit of the filtering range (по умолчанию 110) и
    Когда     линия +VI индикатора Vortex меньше уровня Lower limit of the filtering range (по умолчанию 90)
  • В любых иных случаях считается, что тренда нет (серые сигнальные указатели)

При включенном сглаживании (Use Vortex smoothing = Yes) в расчёт берутся сглаженные SMA линии индикатора Vortex с периодом Smoothing.

Рис.1. Vortex Trend


Рис.2. Vortex Trend + Vortex

Wick_Length Wick_Length

Индикатор Wick length

Wilder_ATR Wilder_ATR

Индикатор Wilder ATR

Since_Last_Fractal Since_Last_Fractal

Индикатор Since last fractal

On_Screen_MACD On_Screen_MACD

Индикатор On screen MACD