Информационно-сигнальный индикатор Vortex Trend. Основан на индикаторе Vortex, и отображает в отдельном окне графика цветную диаграмму направления тренда.

Имеет пять настраиваемых параметров:

Vortex period - период расчёта индикатора Vortex

- период расчёта индикатора Vortex Upper limit of the filtering range - верхняя граница фильтрующего диапазона

- верхняя граница фильтрующего диапазона Lower limit of the filtering range - нижняя граница фильтрующего диапазона

- нижняя граница фильтрующего диапазона Use Vortex smoothing - использовать сглаживание линий индикатора Vortex (Yes/No)

- использовать сглаживание линий индикатора Vortex (Yes/No) Smoothing - период сглаживания линий индикатора Vortex

