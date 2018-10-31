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Vortex_Trend - индикатор для MetaTrader 5
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Информационно-сигнальный индикатор Vortex Trend. Основан на индикаторе Vortex, и отображает в отдельном окне графика цветную диаграмму направления тренда.
Имеет пять настраиваемых параметров:
- Vortex period - период расчёта индикатора Vortex
- Upper limit of the filtering range - верхняя граница фильтрующего диапазона
- Lower limit of the filtering range - нижняя граница фильтрующего диапазона
- Use Vortex smoothing - использовать сглаживание линий индикатора Vortex (Yes/No)
- Smoothing - период сглаживания линий индикатора Vortex
- Восходящий тренд (зелёные сигнальные указатели)
Когда линия +VI индикатора Vortex больше уровня Upper limit of the filtering range (по умолчанию 110) и
Когда линия -VI индикатора Vortex меньше уровня Lower limit of the filtering range (по умолчанию 90)
- Нисходящий тренд (красные сигнальные указатели)
Когда линия -VI индикатора Vortex больше уровня Upper limit of the filtering range (по умолчанию 110) и
Когда линия +VI индикатора Vortex меньше уровня Lower limit of the filtering range (по умолчанию 90)
- В любых иных случаях считается, что тренда нет (серые сигнальные указатели)
При включенном сглаживании (Use Vortex smoothing = Yes) в расчёт берутся сглаженные SMA линии индикатора Vortex с периодом Smoothing.
Рис.1. Vortex Trend
Рис.2. Vortex Trend + Vortex
Wick_Length
Индикатор Wick lengthWilder_ATR
Индикатор Wilder ATR
Since_Last_Fractal
Индикатор Since last fractalOn_Screen_MACD
Индикатор On screen MACD