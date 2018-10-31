CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Wick_Length - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1686
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор Wick length отображает в отдельном окне графика длину теней свечей в пунктах.

Имеет один настраиваемый параметр:

  • Method - метод отображения
    • Separated - раздельный
    • Separated Opposite Only - раздельный, только противоположные тени
    • Cumulative - совокупность
    • Difference - разница

Методы отображения:

  1. Раздельный метод отображения:
    Длина теней отображается "как есть":
    Upper wick - длина верхней тени,
    Lower wick - длина нижней тени
  2. Раздельный, только противоположные тени:
    • Если свеча бычья:
      Upper wick = 0
      Lower wick = длина нижней тени
    • Если свеча медвежья:
      Upper wick = длина верхней тени
      Lower wick = 0
  3. Совокупность:
    Буфер Upper wick именуется как "Wick cumulative" и отображает сумму верхней и нижней тени свечи
    Буфер Lower wick не отображается
  4. Разница:
    Буфер Upper wick именуется как "Wick difference" и отображает разницу верхней и нижней тени свечи
    Буфер Lower wick не отображается

Рис.1. Wick length, Method = Separated


Рис.2. Wick length, Method = Separated Opposite Only


Рис.3. Wick length, Method = Cumulative


Рис.4. Wick length, Method = Difference



Wilder_ATR Wilder_ATR

Индикатор Wilder ATR

WSI WSI

Индикатор WSI

Vortex_Trend Vortex_Trend

Индикатор Vortex Trend

Since_Last_Fractal Since_Last_Fractal

Индикатор Since last fractal