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Wick_Length - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Wick length отображает в отдельном окне графика длину теней свечей в пунктах.
Имеет один настраиваемый параметр:
- Method - метод отображения
- Separated - раздельный
- Separated Opposite Only - раздельный, только противоположные тени
- Cumulative - совокупность
- Difference - разница
Методы отображения:
- Раздельный метод отображения:
Длина теней отображается "как есть":
Upper wick - длина верхней тени,
Lower wick - длина нижней тени
- Раздельный, только противоположные тени:
- Если свеча бычья:
Upper wick = 0
Lower wick = длина нижней тени
- Если свеча медвежья:
Upper wick = длина верхней тени
Lower wick = 0
- Если свеча бычья:
- Совокупность:
Буфер Upper wick именуется как "Wick cumulative" и отображает сумму верхней и нижней тени свечи
Буфер Lower wick не отображается
- Разница:
Буфер Upper wick именуется как "Wick difference" и отображает разницу верхней и нижней тени свечи
Буфер Lower wick не отображается
Рис.1. Wick length, Method = Separated
Рис.2. Wick length, Method = Separated Opposite Only
Рис.3. Wick length, Method = Cumulative
Рис.4. Wick length, Method = Difference
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