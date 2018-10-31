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Индикаторы

Since_Last_Fractal - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1632
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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Индикатор Since last fractal отображает в отдельном окне графика сколько баров прошло от момента образования последнего фрактала. Две линии: одна показывает количество баров после верхнего фрактала, вторая - после нижнего.

Настраиваемых параметров не имеет.

Рис.1. Since last fractal


Рис.2. Since last fractal + Fractals

Vortex_Trend Vortex_Trend

Индикатор Vortex Trend

Wick_Length Wick_Length

Индикатор Wick length

On_Screen_MACD On_Screen_MACD

Индикатор On screen MACD

MMI MMI

Индикатор MMI