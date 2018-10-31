Индикатор Since last fractal отображает в отдельном окне графика сколько баров прошло от момента образования последнего фрактала. Две линии: одна показывает количество баров после верхнего фрактала, вторая - после нижнего.

Настраиваемых параметров не имеет.

Рис.1. Since last fractal





Рис.2. Since last fractal + Fractals

