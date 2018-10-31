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Since_Last_Fractal - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Since last fractal отображает в отдельном окне графика сколько баров прошло от момента образования последнего фрактала. Две линии: одна показывает количество баров после верхнего фрактала, вторая - после нижнего.
Настраиваемых параметров не имеет.
Рис.1. Since last fractal
Рис.2. Since last fractal + Fractals
Vortex_Trend
Индикатор Vortex TrendWick_Length
Индикатор Wick length
On_Screen_MACD
Индикатор On screen MACDMMI
Индикатор MMI