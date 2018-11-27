Vortex 趋势信号指标。本指标是基于 Vortex 指标的，它在单独的窗口中显示了趋势方向的彩色图。

它有五个输入参数:

Vortex period - Vortex 指标的计算周期数

- Vortex 指标的计算周期数 Upper limit of the filtering range - 过滤范围的上方界限

Lower limit of the filtering range - 过滤范围的下方界限

Use Vortex smoothing - 使用 Vortex 线的平滑 (Yes/No)

- 使用 Vortex 线的平滑 (Yes/No) Smoothing - Vortex 指标线平滑周期数

