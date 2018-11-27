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Vortex 趋势信号指标。本指标是基于 Vortex 指标的，它在单独的窗口中显示了趋势方向的彩色图。
它有五个输入参数:
- Vortex period - Vortex 指标的计算周期数
- Upper limit of the filtering range - 过滤范围的上方界限
- Lower limit of the filtering range - 过滤范围的下方界限
- Use Vortex smoothing - 使用 Vortex 线的平滑 (Yes/No)
- Smoothing - Vortex 指标线平滑周期数
- 多头趋势(绿色信号指针)
当 Vortex 指标的 +VI 线超过了 过滤范围的上方界限 (默认为 110) 并且
当 Vortex 指标的 -VI 线 小于 过滤范围的下方界限 (默认为 90)
- 空头趋势(红色信号指针)
当 Vortex 指标的 -VI 线超过过滤范围的上方界限 (默认为 110) 并且
当 Vortex 指标的 +VI 线小于 过滤范围的下方边界 (默认为 90)
- 在任何其它情况下，就认为没有趋势 (灰色警告指针)
如果启用了平滑 (Use Vortex smoothing = Yes), 指标的'Smoothing'周期数的平滑 SMA 线就会被考虑在内。.
图 1. Vortex 趋势
图 2. Vortex 趋势 + Vortex
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23007
Wick_Length
引线长度指标Time_Bar_Custom_Weekly
这个指标在每个星期中的每天指定时间画出一条垂直线。
Since_Last_Fractal
距离上一分形指标MMI
MMI 指标