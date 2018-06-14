Данный индикатор был разработан Этьеном Ботесом и Дугласом Сипмэном. Индикатор Vortex состоит из двух осцилляторов, которые отображают положительные и отрицательные трендовые движения аналогично линиям +DI и -DI индикатора Average Directional Movement Index.

Имеет один настраиваемый параметр:

Period - период расчета.