Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Vortex - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2247
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Данный индикатор был разработан Этьеном Ботесом и Дугласом Сипмэном. Индикатор Vortex состоит из двух осцилляторов, которые отображают положительные и отрицательные трендовые движения аналогично линиям +DI и -DI индикатора Average Directional Movement Index.
Имеет один настраиваемый параметр:
- Period - период расчета.
Расчет:
+VI = 100 * svip / satr,
-VI = 100 * svim / satr
-VI = 100 * svim / satr
где:
svip = SMA(iVIP, Period)
svim = SMA(iVIM, Period)
satr = SMA(ATR, Period)
iVIP = Abs(High - PrevLow)
iVIM = Abs(Low - PrevHigh)
svim = SMA(iVIM, Period)
satr = SMA(ATR, Period)
iVIP = Abs(High - PrevLow)
iVIM = Abs(Low - PrevHigh)
ID_Close_Rectangle
Утилита для закрытия (сокращения правой стороны длины) прямоугольников.AbsolutelyNoLagLwma_Digit_Cloud
Мувинг AbsolutelyNoLagLwma_Digit с заливкой пространства графика цветным фоном.
Vortex_Difference
Индикатор разности линий индикатора Vortex.TII
Индикатор Trend Intensity Index.