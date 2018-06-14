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Индикаторы

Vortex - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2247
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(12)
Опубликован:
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Данный индикатор был разработан Этьеном Ботесом и Дугласом Сипмэном. Индикатор Vortex состоит из двух осцилляторов, которые отображают положительные и отрицательные трендовые движения аналогично линиям +DI и -DI индикатора Average Directional Movement Index.

Имеет один настраиваемый параметр:

  • Period - период расчета.

Расчет:

+VI = 100 * svip / satr,
-VI = 100 * svim / satr

где:

svip = SMA(iVIP, Period)
svim = SMA(iVIM, Period)
satr = SMA(ATR, Period)
iVIP = Abs(High - PrevLow)
iVIM = Abs(Low - PrevHigh)

ID_Close_Rectangle ID_Close_Rectangle

Утилита для закрытия (сокращения правой стороны длины) прямоугольников.

AbsolutelyNoLagLwma_Digit_Cloud AbsolutelyNoLagLwma_Digit_Cloud

Мувинг AbsolutelyNoLagLwma_Digit с заливкой пространства графика цветным фоном.

Vortex_Difference Vortex_Difference

Индикатор разности линий индикатора Vortex.

TII TII

Индикатор Trend Intensity Index.