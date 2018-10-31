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On_Screen_MACD - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор On screen MACD - это MACD на графике цены. Медленная ЕМА используется в качестве нулевой линии.
Имеет четыре настраиваемых параметра:
- Fast EMA period - период расчёта быстрой EMA
- Slow EMA period - период расчёта медленной EMA
- Signal period - период расчёта сигнальной линии
- Applied price - цена расчёта
Расчёт:
MACD = EMA(Applied price, Fast EMA period)
Zero = EMA(Applied price, Slow EMA period)
Signal = Zero + SMA(RAW, Signal period)
Histogram = Zero + MACD - Signal
где:
RAW = MACD - Zero
Since_Last_Fractal
Индикатор Since last fractalVortex_Trend
Индикатор Vortex Trend
MMI
Индикатор MMIMean_Reversion
Индикатор Mean reversion