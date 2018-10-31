Индикатор On screen MACD - это MACD на графике цены. Медленная ЕМА используется в качестве нулевой линии.

Имеет четыре настраиваемых параметра:

Fast EMA period - период расчёта быстрой EMA

- период расчёта быстрой EMA Slow EMA period - период расчёта медленной EMA

- период расчёта медленной EMA Signal period - период расчёта сигнальной линии

- период расчёта сигнальной линии Applied price - цена расчёта