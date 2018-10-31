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Индикаторы

On_Screen_MACD - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
1700
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
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Индикатор On screen MACD - это MACD на графике цены. Медленная ЕМА используется в качестве нулевой линии.

Имеет четыре настраиваемых параметра:

  • Fast EMA period - период расчёта быстрой EMA
  • Slow EMA period - период расчёта медленной EMA
  • Signal period - период расчёта сигнальной линии
  • Applied price - цена расчёта

Расчёт:

MACD = EMA(Applied price, Fast EMA period)
Zero = EMA(Applied price, Slow EMA period)
Signal = Zero + SMA(RAW, Signal period)
Histogram = Zero + MACD - Signal

где:

RAW = MACD - Zero


Since_Last_Fractal Since_Last_Fractal

Индикатор Since last fractal

Vortex_Trend Vortex_Trend

Индикатор Vortex Trend

MMI MMI

Индикатор MMI

Mean_Reversion Mean_Reversion

Индикатор Mean reversion