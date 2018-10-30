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Tengri - эксперт для MetaTrader 5

Martingeil1 | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1546
Рейтинг:
(21)
Опубликован:
Tengri.mq5 (68.43 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
Silence.mq5 (14.19 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
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Автор идеи - Martingeil1

автор кода mq5 - barabashkakvn

ВНИМАНИЕ: Советник предназначен только для хэдж-счетов!

Использует анализ OHLC, стандартные индикаторы iMA (Moving Average, MA), iRSI (Relative Strength Index, RSI) и пользовательский индикатор Silence.

Используется Мартингейл. Основа системы лежит на доработанных версиях Илана.

Tengri



RSI_X20 RSI_X20

Двадцать индикаторов RSI в одном окне.

Time_Bar_Custom Time_Bar_Custom

Индикатор строит по одной вертикальной линии на графике в сутки в фиксированный в настройках момент времени

Time_Bar_Custom_Weekly Time_Bar_Custom_Weekly

Индикатор строит по одной вертикальной линии на графике в сутки в фиксированный в настройках момент времени один раз в неделю

ColorRSI_X20 ColorRSI_X20

Индикатор RSI_X20 с возможностью окраски каждой линии в зависимости от её положения относительно зон перекупленности и перепроданности