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Tengri - эксперт для MetaTrader 5
- Опубликовал:
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
- Просмотров:
- 1546
- Рейтинг:
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- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор идеи - Martingeil1
автор кода mq5 - barabashkakvn
ВНИМАНИЕ: Советник предназначен только для хэдж-счетов!
Использует анализ OHLC, стандартные индикаторы iMA (Moving Average, MA), iRSI (Relative Strength Index, RSI) и пользовательский индикатор Silence.
Используется Мартингейл. Основа системы лежит на доработанных версиях Илана.
RSI_X20
Двадцать индикаторов RSI в одном окне.Time_Bar_Custom
Индикатор строит по одной вертикальной линии на графике в сутки в фиксированный в настройках момент времени
Time_Bar_Custom_Weekly
Индикатор строит по одной вертикальной линии на графике в сутки в фиксированный в настройках момент времени один раз в неделюColorRSI_X20
Индикатор RSI_X20 с возможностью окраски каждой линии в зависимости от её положения относительно зон перекупленности и перепроданности