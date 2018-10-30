Индикатор строит по одной вертикальной линии на графике в сутки в фиксированный в настройках момент времени

Индикатор строит по одной вертикальной линии на графике в сутки в фиксированный в настройках момент времени один раз в неделю

Индикатор RSI_X20 с возможностью окраски каждой линии в зависимости от её положения относительно зон перекупленности и перепроданности